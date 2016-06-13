음파 진동을 최적화하도록 설계

필립스 소닉케어 칫솔모는 높은 진동 횟수와 진폭으로 분당 31,000번 이상의 움직임을 구현하는 필립스 소닉케어 음파 기술의 핵심입니다. 최고의 필립스 소닉케어 음파 기술 덕분에 손잡이부터 칫솔모 끝까지 진동 파워가 완벽하게 전해집니다. 이 음파 진동은 치아 사이와 잇몸 선 깊숙한 곳까지 침투하는 역동적 유체 세정작용을 하므로 양치할 때마다 보다 우수하면서도 부드러운 세정력을 느낄 수 있습니다.