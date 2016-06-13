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뛰어난 세정력.* 더 하얀 치아.
다이아몬드클린 칫솔모는 한층 더 높은 세정 효과를 통해 착색을 제거하므로 광채 나는 하얀 미소를 짓고 싶어 하는 사용자들에게 안성맞춤입니다. 이 칫솔모는 다음 전문 미백 치료를 받기 전까지 치아의 밝기를 유지하는 데도 탁월합니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 다이아몬드클린 칫솔모는 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 100% 더 제거합니다.
DiamondClean의 착색 제거 패드는 조밀하게 식모된 다이아몬드 형태의 칫솔모로 이루어져 있어, 식품과 음료로 인해 생긴 표면 얼룩을 제거해 줍니다. 단 7일만에 최대 2배* 더 밝아진 미소를 지을 수 있게 됩니다.
필립스 소닉케어 다이아몬드클린 칫솔모는 4주 사용 후 일반 칫솔에 비해 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과를 임상적으로 입증했습니다.
필립스 소닉케어 칫솔모는 높은 진동 횟수와 진폭으로 분당 31,000번 이상의 움직임을 구현하는 필립스 소닉케어 음파 기술의 핵심입니다. 최고의 필립스 소닉케어 음파 기술 덕분에 손잡이부터 칫솔모 끝까지 진동 파워가 완벽하게 전해집니다. 이 음파 진동은 치아 사이와 잇몸 선 깊숙한 곳까지 침투하는 역동적 유체 세정작용을 하므로 양치할 때마다 보다 우수하면서도 부드러운 세정력을 느낄 수 있습니다.
이 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온 되기 때문에 안전하게 고정되며 유지 및 세정이 쉽습니다. 파워업 배터리 및 에센스를 제외하고 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.
모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.
초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뻣뻣함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
구강 건강 관리 효과
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