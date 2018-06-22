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  • 단 1주일 만에 치아를 하얗게* 단 1주일 만에 치아를 하얗게* 단 1주일 만에 치아를 하얗게*

    Philips Sonicare W2 Optimal White 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모

    HX6066/96

    단 1주일 만에 치아를 하얗게*

    W2 옵티멀 화이트 칫솔모는 탁월한 세정력을 넘어 빛나고 하얀 미소를 위해 치아 표면의 착색을 제거하기를 원하는 사용자들에게 매우 적합합니다. 이 칫솔모는 전문 미백 치료 기간 중, 치아의 밝기를 유지하는 데도 탁월합니다.

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    Philips Sonicare W2 Optimal White 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모

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    단 1주일 만에 치아를 하얗게*

    착색 제거 및 더 하얀 치아를 위한 고급 세정

    • 6개입 팩
    • 스탠다드형
    • 클릭온
    • BrushSync 모드 페어링
    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.

    제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

    제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

    칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

    당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.

    당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.

    모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

    간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

    다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 원 및 에센스 라인업을 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

    1주 만에 치아를 2배 더 밝게 만들어주는 다이아몬드 형태의 칫솔모

    1주 만에 치아를 2배 더 밝게 만들어주는 다이아몬드 형태의 칫솔모

    W2 옵티멀 화이트의 착색 제거 패드는 조밀하게 식모된 다이아몬드 형태의 칫솔모로 이루어져 있어, 식품과 음료로 인해 생긴 표면 착색을 제거해 줍니다. 단 7일만에 최대 2배** 더 밝아진 미소를 지을 수 있게 됩니다.

    최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과***

    최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과***

    당사의 BrushSync 모드 페어링 기능***으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 W2 옵티멀 화이트 칫솔모는 BrushSync 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들***과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 잇몸 케어를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하시기만 하면 됩니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      칫솔모 강도
      일반
      색상
      블랙
      칫솔모 교체 시기 알림
      칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
      크기
      표준

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      클릭온
      사용 가능 모델
      • 2 시리즈 플라그 예방
      • 2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense)
      • 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health)
      • 다이아몬드클린(DiamondClean)
      • 다이아몬드클린 스마트(DiamondClean Smart)
      • 이지클린(EasyClean)
      • 에센스+(Essence+)
      • 플렉스케어(FlexCare)
      • 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum)
      • 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected)
      • 플렉스케어+(FlexCare+)
      • 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids)
      • 헬시화이트(HealthyWhite)
      • 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+)
      • PowerUp
      • 프로텍티브클린(ProtectiveClean)
      BrushSync 모드 페어링

    • 구성품

      칫솔모
      W2 옵티멀 화이트 6개

    • 품질 및 성능

      권장 교체 시기
      3개월
      검증 여부
      자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

    • 구강 건강 관리 효과

      플라그 제거
      최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**
      잇몸 건강
      잇몸 건강 개선을 도와줌
      치아 미백
      단 1주 만에 치아를 더 밝아지게 도와줌**

    Badge-D2C

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    • 개별 결과는 다를 수 있습니다.
    • *일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
    • **BrushSync™ 모드 페어링은 필립스 소닉케어 BrushSync™ 지원 칫솔 핸들과만 호환됩니다.

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