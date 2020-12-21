제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.