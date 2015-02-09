HX6231/01
최대 7배 더 우수한 플라그 제거*
버튼만 누르면 효과적으로 플라그가 제거됩니다.모든 혜택 보기
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슬림한 인체공학적 칫솔모가 있는 이 플라그 제거 칫솔은 칫솔이 닿기 어려운 곳이나 어금니까지 손쉽게 양치할 수 있습니다.
새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.
플라그 제거 효과가 탁월하며 어금니까지 양치할 수 있습니다. 필립스 소닉케어로 매일 2회씩 양치하면 충치 예방 효과를 볼 수 있습니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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