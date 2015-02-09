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  • 최대 7배 더 우수한 플라그 제거* 최대 7배 더 우수한 플라그 제거* 최대 7배 더 우수한 플라그 제거*

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 시리즈 플라그 예방

    HX6231/01

    최대 7배 더 우수한 플라그 제거*

    버튼만 누르면 효과적으로 플라그가 제거됩니다.

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    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 시리즈 플라그 예방

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    최대 7배 더 우수한 플라그 제거*

    *일반칫솔 대비

    • 1가지 모드
    • 칫솔모 1개
    어금니까지 잘 닦기 위한 인체공학적 칫솔모

    어금니까지 잘 닦기 위한 인체공학적 칫솔모

    슬림한 인체공학적 칫솔모가 있는 이 플라그 제거 칫솔은 칫솔이 닿기 어려운 곳이나 어금니까지 손쉽게 양치할 수 있습니다.

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.

    탁월한 플라그 제거 효과로 충치 예방

    탁월한 플라그 제거 효과로 충치 예방

    플라그 제거 효과가 탁월하며 어금니까지 양치할 수 있습니다. 필립스 소닉케어로 매일 2회씩 양치하면 충치 예방 효과를 볼 수 있습니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      니켈수소

    • 디자인 및 마감

      색상
      블루

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      칫솔질 시간
      최장 2주

    • 구성품

      핸들
      1 데일리클린 3100
      칫솔모
      프로리졀트(ProResults) 플라그 예방 1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      충치 예방 효과
      성능
      최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머
      속도
      분당 최대 31,000회의 칫솔모 왕복 움직임

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치

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