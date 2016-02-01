HX6231/12
최대 2배 더 잇몸 건강 개선*
간편한 음파 칫솔로서 효과적으로 플라그를 제거하고 잇몸 건강을 개선합니다. 초기에 잇몸 질환 증세를 예방하고 감소시켜 한결 편안하게 칫솔질을 할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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임상적으로 입증된 3가지 잇몸 개선 효과: 홍조, 붓기, 출혈(부위) 완화
잇몸라인의 플라그를 효과적으로 제거해 일반 칫솔에 비해 단 2주 만에 치은염이 최대 100% 더 줄어들 수 있도록 도와드립니다.
일반 칫솔 대비 최대 6배 더 많은 잇몸라인 플라그 제거
소닉케어의 음파기술이 만들어 낸 강력한 물살이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔의 부드러운 움직임은 치아 교정기, 임플란트, 의치 및 치과 치료에도 안전해서 안심하고 양치할 수 있습니다.
이지스타트 기능은 처음 14회 동안 칫솔의 전동 수준을 서서히 조절하여 필립스 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 하며 일반 칫솔에서 음파 칫솔로의 전환을 돕습니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔에 탑재된 스마트 타이머는 치과 전문의 권장 양치시간인 2분 동안 충분히 양치할 수 있도록 도와줍니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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