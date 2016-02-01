최대 2배 더 잇몸 건강 개선*

간편한 음파 칫솔로서 효과적으로 플라그를 제거하고 잇몸 건강을 개선합니다. 초기에 잇몸 질환 증세를 예방하고 감소시켜 한결 편안하게 칫솔질을 할 수 있습니다.