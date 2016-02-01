검색어

  • 최대 2배 더 잇몸 건강 개선* 최대 2배 더 잇몸 건강 개선* 최대 2배 더 잇몸 건강 개선*

    Philips Sonicare 2 Series gum health 음파칫솔

    HX6231/12

    최대 2배 더 잇몸 건강 개선*

    간편한 음파 칫솔로서 효과적으로 플라그를 제거하고 잇몸 건강을 개선합니다. 초기에 잇몸 질환 증세를 예방하고 감소시켜 한결 편안하게 칫솔질을 할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Sonicare 2 Series gum health 음파칫솔

    유사 제품

    모두 보기 2 시리즈 플라그 예방

    최대 2배 더 잇몸 건강 개선*

    *일반칫솔 대비

    • 1가지 모드
    • 칫솔모 1개
    입증된 3가지 잇몸 건강 개선 효과

    입증된 3가지 잇몸 건강 개선 효과

    임상적으로 입증된 3가지 잇몸 개선 효과: 홍조, 붓기, 출혈(부위) 완화

    일반 칫솔에 비해 치은염에 더욱 효과적

    일반 칫솔에 비해 치은염에 더욱 효과적

    잇몸라인의 플라그를 효과적으로 제거해 일반 칫솔에 비해 단 2주 만에 치은염이 최대 100% 더 줄어들 수 있도록 도와드립니다.

    최대 6배 더 많은 잇몸라인 플라그 제거

    최대 6배 더 많은 잇몸라인 플라그 제거

    일반 칫솔 대비 최대 6배 더 많은 잇몸라인 플라그 제거

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    소닉케어의 음파기술이 만들어 낸 강력한 물살이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    치아 교정기, 치과 치료 및 의치에도 안전

    치아 교정기, 치과 치료 및 의치에도 안전

    필립스 소닉케어 음파 칫솔의 부드러운 움직임은 치아 교정기, 임플란트, 의치 및 치과 치료에도 안전해서 안심하고 양치할 수 있습니다.

    이지스타트 프로그램은 일반 칫솔에서 필립스 소닉케어로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다.

    이지스타트 프로그램은 일반 칫솔에서 필립스 소닉케어로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다.

    이지스타트 기능은 처음 14회 동안 칫솔의 전동 수준을 서서히 조절하여 필립스 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 하며 일반 칫솔에서 음파 칫솔로의 전환을 돕습니다.

    권장 양치 시간에 맞춰 양치할 수 있도록 도와주는 스마트 타이머

    권장 양치 시간에 맞춰 양치할 수 있도록 도와주는 스마트 타이머

    필립스 소닉케어 음파 칫솔에 탑재된 스마트 타이머는 치과 전문의 권장 양치시간인 2분 동안 충분히 양치할 수 있도록 도와줍니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      니켈수소

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트 및 스틸 블루

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔질 시간
      최장 2주

    • 구성품

      핸들
      2 시리즈 잇몸케어 1개
      칫솔모
      프로리절트 잇몸케어 1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      성능
      최대 6배 더 많은 플라그 제거*
      구강 건강 관리 효과
      잇몸 건강 개선
      타이머
      스마트 타이머
      속도
      분당 최대 31,000회의 칫솔모 왕복 움직임

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
    • *일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.