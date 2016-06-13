단 1주 만에 치아 착색 제거 효과 제공

W 다이아몬드클린 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 새하얀 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 일주일 만에 치아가 더 밝아지는 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.