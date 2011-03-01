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탁월한 플라그 제거 효과
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 고유의 역동적인 세정 기능으로 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.모든 혜택 보기
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특허 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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