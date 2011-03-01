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  • 탁월한 플라그 제거 효과 탁월한 플라그 제거 효과 탁월한 플라그 제거 효과

    Philips Sonicare EasyClean 음파칫솔

    HX6511/50

    탁월한 플라그 제거 효과

    필립스 소닉케어 음파 칫솔은 고유의 역동적인 세정 기능으로 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

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    Philips Sonicare EasyClean 음파칫솔

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    탁월한 플라그 제거 효과

    일반 칫솔로부터 손쉽게 전환

    • 1가지 모드
    • 칫솔모 1개
    일반 칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그 제거

    특허 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.

    치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

    치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

    필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    필립스 소닉케어를 사용하는 양치 습관을 들일 수 있도록 도와주는 이지스타트 프로그램

    새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모

    민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모

    안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      그린

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      칫솔질 시간
      최장 2주

    • 구성품

      핸들
      이지클린 1개
      칫솔모
      C1 프로리절트 스탠다드형 1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      성능
      최대 2배 더 강력한 플라그 제거 효과*
      구강 건강 관리 효과
      잇몸 건강 개선을 도와줌**
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치

    Badge-D2C

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    • *일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준
    • 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거

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