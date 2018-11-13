단종됨
HX6911/56
3가지 모드
칫솔모 1개
3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드와 치아 표면의 착색을 제거해 주는 화이트 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.
4.2
5점 만점
5
리뷰
100%
의 추천 제품
아이듐77
13/11/2018
한국
변화된 치아를 하루면 느낄수 있어요
치아건강에 대해 관심을 갖고 많은 사람들에게 조언을 구했습니다. 그래서 소닉케어 제품을 선택했습니다. 정말 단 하루 사용하고 변화된 치아에 놀랐구요. 다음날 바로 부모님 선물로 하나더 구입했습니다. 앞으로 친구나 지인들 기념일 선물은 이걸로 정했습니다! 선물받은 모두가 만족할만한 좋은 제품인것 같습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
ebbne8636
24/08/2018
한국
맘에들어요
깔끔한 블랙이라 맘에들구요 소닉케어 개운하네요 꾸준히 사용하면 건강하고하얀치아 될수있겠죠
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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립스조아
03/02/2017
한국
한기기로 와이프랑 둘이 쓰고있어요.. 너무 좋네요..
일반적으로 그냥 돌아가는 솔이 싫어서 찾다가 구매한 필립스음파칫솔.. 전에쓰던 돌아가면서(회전식) 닦이는 솔이 맘에 안들었는데 필립스에서 딱!!!! 너무 편하고 좋아요.. 추천합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
일반 칫솔과 비교 시