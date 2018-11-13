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단종됨

필립스 Sonicare FlexCare음파칫솔

HX6911/56

4.2
| (5) 리뷰 | 100%의 추천 제품
어드밴스드 세정
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.
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치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

어드밴스드 세정

  • 3가지 모드

  • 칫솔모 1개

보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드와 치아 표면의 착색을 제거해 주는 화이트 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.

단 2주 만에 잇몸 건강 개선

단 2주 만에 잇몸 건강 개선

필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.

치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

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4.2

5점 만점

5

리뷰

100%

의 추천 제품

4
2
1

13/11/2018

한국

한국

변화된 치아를 하루면 느낄수 있어요

치아건강에 대해 관심을 갖고 많은 사람들에게 조언을 구했습니다. 그래서 소닉케어 제품을 선택했습니다. 정말 단 하루 사용하고 변화된 치아에 놀랐구요. 다음날 바로 부모님 선물로 하나더 구입했습니다. 앞으로 친구나 지인들 기념일 선물은 이걸로 정했습니다! 선물받은 모두가 만족할만한 좋은 제품인것 같습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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24/08/2018

한국

한국

맘에들어요

깔끔한 블랙이라 맘에들구요 소닉케어 개운하네요 꾸준히 사용하면 건강하고하얀치아 될수있겠죠

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

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03/02/2017

한국

한국

한기기로 와이프랑 둘이 쓰고있어요.. 너무 좋네요..

일반적으로 그냥 돌아가는 솔이 싫어서 찾다가 구매한 필립스음파칫솔.. 전에쓰던 돌아가면서(회전식) 닦이는 솔이 맘에 안들었는데 필립스에서 딱!!!! 너무 편하고 좋아요.. 추천합니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6911/56 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

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