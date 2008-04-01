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    Philips Sonicare FlexCare 충전식 음파 전동칫솔

    HX6932/10

    고급 세정

    혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가갑니다. 이제 인증된 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스 전동칫솔, 소닉케어 플렉스케어를 직접 사용해 보세요.

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    권장 소매가: ￦229,000

    Philips Sonicare FlexCare 충전식 음파 전동칫솔

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    고급 세정

    치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

    • 3가지 모드
    • 전동칫솔모 2개
    • UV 칫솔모 살균기
    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선

    필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

    이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

    이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

    필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.

    보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

    보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

    3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.

    치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

    치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

    필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

    일반 칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그 제거

    특허 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.

    센서티브 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

    센서티브 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

    필립스 소닉케어의 센서티브 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드러우며 깨끗하게 세정

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트와 그린

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      • 슬림한 인체공학적 디자인
      • 그립감이 편안한 고무 핸들
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔질 시간
      최장 2주

    • 구성품

      핸들
      플렉스케어(FlexCare) 1개
      칫솔모
      • 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개
      • 프로리절트 소형 1개
      여행용 케이스
      소프트 파우치 1개
      충전기
      1개
      UV 살균기

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      잇몸 건강 개선을 도와줌**
      성능
      닿기 힘든 부분의 플라그를 최대 83%까지 제거
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      최대 2단계 더 치아를 밝게

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Massage
      상쾌한 마사지
      민감 세정
      치아와 잇몸을 부드럽게 세정
      2가지 과정
      Go Care 및 Max Care

    Badge-D2C

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