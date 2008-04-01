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고급 세정
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가갑니다. 이제 인증된 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스 전동칫솔, 소닉케어 플렉스케어를 직접 사용해 보세요.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.
간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.
3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.
특허 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.
필립스 소닉케어의 센서티브 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드러우며 깨끗하게 세정
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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