단종됨
HX6938/48
어드밴스드 세정
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.
3가지 모드
칫솔모 2개, 혀클리너 1개
UV 살균기
3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드와 치아 표면의 착색을 제거해 주는 화이트 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 착색 제거 효과를 단 일주일 만에 경험하실 수 있습니다. 단 일주일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거합니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정하여 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 가져다 줍니다.
4.0
5점 만점
11
리뷰
80%
의 추천 제품
wonnolbu
16/01/2020
한국
확인 된 구매자
사용 만족도가 매우 만족합니다.
사용이 편안하며 부드러운 느낌이 들고, 치솔질 후 기분이 상괘해서 좋습니다. 그러나 혀 클리너는 사용 효과를 느끼기 어렵습니다.
찬성
치아 관리 효과가 뛰어 납니다.
반대
혓 클리너는 사용 후 사용했는지에 대한 느낌이 없습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-12-16
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-12-16
dongdonge
17/11/2019
한국
적극 추천합니다.
적당한 가격에 UV 살균기를 가지고 있는 제품입니다. 가성비가 가장 좋은 제품이라고 생각합니다. 추천합니다.
찬성
적당한 가격, UV 살균기 포함
반대
-
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2019-10-17
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2019-10-17
꽁깽이야
13/09/2018
한국
사용편의성
디자인과 기능 또한 매우 다양하며 사용편의성에 쉽게 적응 할 수 있어서 추천하고 싶은 제품입니다. 사실 저는 딸의 추천으로 타사 제품을 염두에 두고 검색하였으나 왠지 전동면도기를 오랫동안 필립스제품을 써온 터라 믿고 구매하였습니다....과연 기대대로 실망하지 않았구요.. 잘 쓰도록 하겠습니다... 물론 a/s도 친절하게 잘 해 주시리라 확신하면서...!!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.