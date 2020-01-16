제품지원

모든 시리즈

  • 고급 세정
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 고급 세정
  • 고급 세정
  • 고급 세정
  • 고급 세정
  • 고급 세정
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 고급 세정
  • 고급 세정
  • 고급 세정
  • 고급 세정

단종됨

필립스 Sonicare FlexCare음파칫솔

HX6938/58

4
| (11) 리뷰 | 80%의 추천 제품
고급 세정
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과를 가져옵니다. 이제 인증된 기술로 구강이 더욱 건강하게 구강을 관리할 수 있습니다. 구강 건강을 위한 필립스의 새로운 소닉케어 플렉스케어 전동 칫솔을 직접 사용해 보세요.
모든 혜택 보기

치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

고급 세정

  • 3가지 모드

  • 칫솔모 2개, 혀클리너 1개

  • UV 칫솔모 살균기

보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

보다 탁월한 효과를 위한 3가지 양치 모드

3가지 모드에는 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반 세정 모드와 치아 표면의 착색을 제거해 주는 화이트 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드가 있습니다.

일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 미백 효과

일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 미백 효과

필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 착색 제거 효과를 단 일주일 만에 경험하실 수 있습니다. 단 일주일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거합니다.

일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거

일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거

일반 칫솔로는 닦기 어려운 부분까지 구석구석 닦아 주어 최대 7배 더 많은 플라그 제거

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

4.0

5점 만점

11

리뷰

80%

의 추천 제품

2

16/01/2020

한국

한국

확인 된 구매자

사용 만족도가 매우 만족합니다.

사용이 편안하며 부드러운 느낌이 들고, 치솔질 후 기분이 상괘해서 좋습니다. 그러나 혀 클리너는 사용 효과를 느끼기 어렵습니다.

찬성

치아 관리 효과가 뛰어 납니다.

반대

혓 클리너는 사용 후 사용했는지에 대한 느낌이 없습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6938/48 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

17/11/2019

한국

한국

적극 추천합니다.

적당한 가격에 UV 살균기를 가지고 있는 제품입니다. 가성비가 가장 좋은 제품이라고 생각합니다. 추천합니다.

찬성

적당한 가격, UV 살균기 포함

반대

-

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

13/09/2018

한국

한국

사용편의성

디자인과 기능 또한 매우 다양하며 사용편의성에 쉽게 적응 할 수 있어서 추천하고 싶은 제품입니다. 사실 저는 딸의 추천으로 타사 제품을 염두에 두고 검색하였으나 왠지 전동면도기를 오랫동안 필립스제품을 써온 터라 믿고 구매하였습니다....과연 기대대로 실망하지 않았구요.. 잘 쓰도록 하겠습니다... 물론 a/s도 친절하게 잘 해 주시리라 확신하면서...!!

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 FlexCare HX6908/84 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.