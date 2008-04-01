HX6942/04
구강세정의 새로운 정의
혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가갑니다. 이제 특허받은 음파 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스의 신제품 소닉케어 플렉스케어입니다.모든 혜택 보기
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프로리절트 칫솔모는 칫솔모 면이 넓고 회전 반경이 커서 치아 면적을 보다 폭넓게 닦아 주도록 입체적으로 맞춤 설계되었습니다.
세 가지 유연성 있는 칫솔질 모드와 두 가지 맞춤식 세정 과정을 제공합니다.
간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.
일반 세정모드로 1분 동안 최적으로 치아를 닦아 줍니다.
일반 세정과 마사지를 하나의 과정으로 3분 동안 최상의 구강관리를 받으실 수 있습니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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