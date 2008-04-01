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    Philips Sonicare FlexCare 음파칫솔

    HX6942/04

    구강세정의 새로운 정의

    혁신적인 기술이 더욱 놀라운 결과로 다가갑니다. 이제 특허받은 음파 기술과 함께 입 속이 더욱 건강해집니다. 구강 건강을 위한 필립스의 신제품 소닉케어 플렉스케어입니다.

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    Philips Sonicare FlexCare 음파칫솔

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    구강세정의 새로운 정의

    플렉스케어 기능 포함

    • 3가지 모드
    • 칫솔모 2개
    구강 구조에 꼭 맞는 디자인

    구강 구조에 꼭 맞는 디자인

    프로리절트 칫솔모는 칫솔모 면이 넓고 회전 반경이 커서 치아 면적을 보다 폭넓게 닦아 주도록 입체적으로 맞춤 설계되었습니다.

    3가지 유연성 있는 칫솔질 모드, 2가지 맞춤식 세정 과정

    3가지 유연성 있는 칫솔질 모드, 2가지 맞춤식 세정 과정

    세 가지 유연성 있는 칫솔질 모드와 두 가지 맞춤식 세정 과정을 제공합니다.

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

    1분 케어(Go Care): 빠른 세정을 위한 1분의 칫솔질 시간

    일반 세정모드로 1분 동안 최적으로 치아를 닦아 줍니다.

    맥스 케어(Max Care): 오랫동안의 세정을 위한 3분의 칫솔질 시간

    일반 세정과 마사지를 하나의 과정으로 3분 동안 최상의 구강관리를 받으실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최장 2주
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트와 그린

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      핸들
      • 슬림한 인체공학적 디자인
      • 그립감이 편안한 고무 핸들
      칫솔질 시간
      최장 2주

    • 구성품

      핸들
      플렉스케어(FlexCare) 1개
      칫솔모
      • 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개
      • 프로리절트 소형 1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      성능
      닿기 힘든 부분의 플라그를 최대 83%까지 제거
      구강 건강 관리 효과
      잇몸 건강 개선을 도와줌**
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      최대 2단계 더 치아를 밝게

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Massage
      상쾌한 마사지
      민감 세정
      치아와 잇몸을 부드럽게 세정
      2가지 과정
      Go Care 및 Max Care

    Badge-D2C

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