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  • 치아 사이 뛰어난 세정력 치아 사이 뛰어난 세정력 치아 사이 뛰어난 세정력

    Philips Sonicare FlexCare+ 음파칫솔

    HX6972/35

    치아 사이 뛰어난 세정력

    당사의 음파 기술과 5가지 칫솔질 모드 그리고 플렉스케어+ 전동 칫솔이 완벽한 잇몸 관리의 비결입니다. 2주만 사용해도 잇몸이 건강해지는걸 느끼실 것입니다.

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    Philips Sonicare FlexCare+ 음파칫솔

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    치아 사이 뛰어난 세정력

    치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

    • 5가지 모드
    • 칫솔모 2개
    • 핸들 2개
    • UV 칫솔모 살균기
    더 깊은 안쪽까지 세정할 수 있도록 설계

    더 깊은 안쪽까지 세정할 수 있도록 설계

    필립스 소닉케어 인터케어 칫솔모는 길고 탄력 있는 칫솔모로 치아 사이와 닿기 힘든 부분에 깊숙이 숨어 있는 플라그까지 닦아냅니다.

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선

    필립스 소닉케어 전동 칫솔은 잇몸을 따라 최적의 세정력을 제공하며 2주 만에 더욱 건강한 잇몸으로 만들어 드립니다. 일반 칫솔에 비해 6배 더 강력한 잇몸 플라그 제거 효과를 자랑합니다.

    보다 탁월한 효과를 위한 5가지 양치 모드

    보다 탁월한 효과를 위한 5가지 양치 모드

    5가지 모드는 다음과 같습니다. 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 1분 안에 빠르게 마무리하는 간단세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드, 그리고 잇몸 건강을 개선해주는 잇몸 관리 모드

    독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

    독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

    이 칫솔의 다이나믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

    안전성과 부드러움이 임상적으로 입증되었습니다.

    안전성과 부드러움이 임상적으로 입증되었습니다.

    필립스 소닉케어는 치아 교정기를 위한 부드러운 음파 칫솔이며(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 더 빨리 마모될 수 있습니다) 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    어금니까지 더 잘 닦을 수 있는 각도로 디자인된 칫솔모

    어금니까지 더 잘 닦을 수 있는 각도로 디자인된 칫솔모

    특별한 각도로 디자인된 칫솔모가 어금니까지 쉽게 도달할 수 있어 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거합니다.

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

    이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

    이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

    필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 3주**
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      쿠퍼 프로스트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      디스플레이
      고급스러운 패널 디자인
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      플렉스케어 플러스 2개
      칫솔모
      인터케어 스탠다드형 2개
      여행용 케이스
      1개
      충전기
      1개
      UV 살균기
      1개

    • 세정 성능

      성능
      최대 6배 더 많은 플라그 제거*
      구강 건강 관리 효과
      잇몸 건강 개선을 도와줌**
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      일상의 착색 제거에 도움
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      잇몸 케어
      부드러운 잇몸 마사지
      Massage
      상쾌한 마사지
      Refresh(간단한 세정)
      간편하고 빠른 1분 모드
      민감 세정
      치아와 잇몸을 부드럽게 세정

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