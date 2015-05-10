보다 탁월한 효과를 위한 5가지 양치 모드

5가지 모드는 다음과 같습니다. 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 1분 안에 빠르게 마무리하는 간단세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드, 그리고 잇몸 건강을 개선해주는 잇몸 관리 모드