HX6972/35
치아 사이 뛰어난 세정력
당사의 음파 기술과 5가지 칫솔질 모드 그리고 플렉스케어+ 전동 칫솔이 완벽한 잇몸 관리의 비결입니다. 2주만 사용해도 잇몸이 건강해지는걸 느끼실 것입니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 인터케어 칫솔모는 길고 탄력 있는 칫솔모로 치아 사이와 닿기 힘든 부분에 깊숙이 숨어 있는 플라그까지 닦아냅니다.
필립스 소닉케어 전동 칫솔은 잇몸을 따라 최적의 세정력을 제공하며 2주 만에 더욱 건강한 잇몸으로 만들어 드립니다. 일반 칫솔에 비해 6배 더 강력한 잇몸 플라그 제거 효과를 자랑합니다.
5가지 모드는 다음과 같습니다. 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 1분 안에 빠르게 마무리하는 간단세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드, 그리고 잇몸 건강을 개선해주는 잇몸 관리 모드
이 칫솔의 다이나믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.
필립스 소닉케어는 치아 교정기를 위한 부드러운 음파 칫솔이며(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 더 빨리 마모될 수 있습니다) 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
특별한 각도로 디자인된 칫솔모가 어금니까지 쉽게 도달할 수 있어 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거합니다.
간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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