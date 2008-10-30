HX7002/05
최고의 성능, 최상의 청결함
필립스 소닉케어 E-시리즈는 매일 효과적으로 플라그를 제거하고자 하는 분들에게 적합합니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
필립스 소닉케어 E-시리즈 칫솔모는 나사처럼 핸들에 조여져, 단단하게 맞춰지고 유지관리 및 세척이 용이합니다.
모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.
초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뻣뻣함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
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