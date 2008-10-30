검색어

  • 최고의 성능, 최상의 청결함 최고의 성능, 최상의 청결함 최고의 성능, 최상의 청결함

    Philips Sonicare e-Series 스탠다드 음파 전동칫솔모

    HX7002/05

    최고의 성능, 최상의 청결함

    필립스 소닉케어 E-시리즈는 매일 효과적으로 플라그를 제거하고자 하는 분들에게 적합합니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    권장 소매가: ￦39,000

    Philips Sonicare e-Series 스탠다드 음파 전동칫솔모

    유사 제품

    모두 보기 E-시리즈

    호환 가능한 제품

    모델 번호는 어디에서 찾을 수 있나요?
    제품 번호 찾기
    제품 번호는 어디서 찾을 수 있습니까?
    찾은 제품 다음에 대한 제품을 찾을 수 없음

    최고의 성능, 최상의 청결함

    소닉케어 전동칫솔모

    • 2개입
    • 스탠다드형
    • 장착형
    필립스 기본 칫솔모

    필립스 기본 칫솔모

    필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    에센스, 엘리트, 익스트림, 어드밴스용 나사선 시스템 디자인

    에센스, 엘리트, 익스트림, 어드밴스용 나사선 시스템 디자인

    필립스 소닉케어 E-시리즈 칫솔모는 나사처럼 핸들에 조여져, 단단하게 맞춰지고 유지관리 및 세척이 용이합니다.

    보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

    보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

    모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

    칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장

    칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장

    초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뻣뻣함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트
      칫솔모 강도
      일반
      칫솔모 교체 시기 알림
      칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
      크기
      표준

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      장착형
      사용 가능 모델
      에센스+(Essence+)

    • 구성품

      칫솔모
      e-시리즈 스탠다드형 2개

    • 품질 및 성능

      권장 교체 시기
      3개월
      검증 여부
      자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    리뷰

    이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.