필립스 Sonicare e-Series 컴팩트형 음파 칫솔 칫솔모
단종됨
HX7012/10
2개입
컴팩트한 사이즈
장착형
필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
필립스 소닉케어 E-시리즈 칫솔모는 나사처럼 핸들에 조여져, 단단하게 맞춰지고 유지관리 및 세척이 용이합니다.
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