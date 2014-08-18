효율적인 치간 세정을 위한 간편한 방법

치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3개월 사용 후 일주일에 4일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.