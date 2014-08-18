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치간 세정을 하지 않으세요? 그렇다면 에어플로스로 규칙적인 치간 세정을 시작해보세요.
가장 효과적인 치간 세정을 위해 6개월마다 노즐을 교체하십시오. 소닉케어 치간 클리너로 일반 칫솔만으로 양치질하는 것보다 최대 5배 더 치아 사이 플라그를 제거할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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치간 클리너는 공기와 물방울을 미세분사하는 특수한 기술을 이용하여 치아 사이에 압축된 공기와 물 또는 구강 세정액을 분사합니다. 원터치 작동 버튼은 마우스를 클릭하는 것만큼 간단합니다.
슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이던스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다. 가이던스 팁을 치아 사이에 안착됐다고 느낄 때까지 잇몸선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.
치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3개월 사용 후 일주일에 4일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.
슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐
디자인 및 마감
편리한 사용
구성품
세정 성능
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