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  • 2주 만에 건강해지는 잇몸* 2주 만에 건강해지는 잇몸* 2주 만에 건강해지는 잇몸*

    Philips Sonicare AirFloss Ultra 치간 세정용 노즐

    HX8032/05

    2주 만에 건강해지는 잇몸*

    치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다.

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    Philips Sonicare AirFloss Ultra 치간 세정용 노즐

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    2주 만에 건강해지는 잇몸*

    불규칙적인 치간 세정자를 위한 설계

    • 노즐 2개
    최대 99.9% 플라그 제거***

    최대 99.9% 플라그 제거***

    에어플로스 울트라는 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다.***

    공기와 물방울의 미세분사 기술

    공기와 물방울의 미세분사 기술

    공기와 구강청결제 또는 물을 섞어 강력하면서도 부드럽게 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 세정하는 차별화된 기술을 통해 임상적으로 입증된 효과를 보장합니다.

    건강한 습관을 만드는 간편한 방법

    건강한 습관을 만드는 간편한 방법

    구강 건강 관리에 있어 치간 세정은 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간 세정 습관을 기를 수 있습니다.

    치실 사용만큼 효과적인 잇몸 건강 개선 효과를 임상적으로 입증**

    치실 사용만큼 효과적인 잇몸 건강 개선 효과를 임상적으로 입증**

    필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 치실 사용만큼 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.** 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다.

    치간 충치 예방 효과

    치간 충치 예방 효과

    필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 양치 시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

    고성능 노즐

    고성능 노즐

    새로운 에어플로스 울트라의 고성능 노즐이 공기 및 물방울 미세분사 기술을 강화시켜 보다 효과적이고 효율적인 세정이 가능합니다.

    3회 분사 사용자 맞춤 설정

    3회 분사 사용자 맞춤 설정

    에어플로스 울트라의 강력한 분사 기능은 사용자의 기호에 따라 작동 버튼을 누를 때마다 1회, 2회, 3회 분사로 맞춤 설정할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      노즐 색상
      그레이

    • 편리한 사용

      노즐 액세서리
      간편한 탈부착

    • 구성품

      에어플로스 울트라 노즐
      2

    • 세정 성능

      최상의 효과
      6개월마다 노즐 교체

    Badge-D2C

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    • * 경미하거나 중간 정도의 치은염이 있는 사용자가 일반 칫솔 및 항균성 구강청결제와 함께 사용하는 경우; 에어플로스는 불규칙적인 치실 사용자로 하여금 매일 건강한 치간 세정 습관을 들일 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용을 보려면 지원 탭 아래에 있는 Q&A를 참조하십시오.
    • * * 연구 결과에 따르면, 부위별로 사용 결과가 실제로 다를 수 있음
    • 사용 후 불만족 시 환불 가능

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