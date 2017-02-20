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혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어
필립스 소닉케어 칫솔이 음파 혀클리너로 변신합니다. 특수 제작된 MicroBristles를 스마트 TongueCare+ 혀클리너+와 함께 사용하면 혓바닥을 말끔하게 닦을 수 있습니다.모든 혜택 보기
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TongueCare+ 혀클리너+를 이용하면 필립스 소닉케어 칫솔이 음파 혀클리너로 빠르게 변신합니다. 일반적인 칫솔모처럼 혀클리너를 필립스 소닉케어 칫솔 핸들에 끼우기만 하면 됩니다. 사용, 교체, 세정이 간편한 이 혁신적인 혀클리너는 모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔 핸들과 호환되므로 구강 관리 중 혓바닥을 닦는 습관을 쉽게 들일 수 있습니다. 파워업 배터리 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.
깨끗한 혓바닥을 위해서는 구석구석까지 닦을 수 있어야 합니다. TongueCare+ 혀클리너+는 인체공학적인 모양 덕분에 혓바닥 전체를 편안하게 닦을 수 있습니다. 작고 유연한 헤드가 치아 표면 구석 구석에서 입 냄새의 원인이 되는 세균을 쉽게 제거해 줍니다.
스마트 TongueCare+ 혀클리너+에는 칫솔 핸들과 통신하는 마이크로칩이 내장되어 있습니다. 핸들에 혀클리너를 장착하면 이를 자동으로 인식하고 혓바닥 세척에 딱 맞는 적절한 모드와 강도를 선택해줍니다. 아무 걱정 없이 전원 버튼만 누르세요.
240개의 고무 MicroBristles가 장착된 TongueCare+ 혀클리너+는 혓바닥의 부드러운 다공성 표면을 닦아낼 수 있도록 특별하게 제작되었습니다. 유연한 MicroBristles가 울퉁불퉁한 면을 따라 부드럽게 세정하며 쌓여 있는 박테리아를 없애고 필립스 소닉케어 BreathRx 스프레이를 깊이 침투시켜 박테리아를 제거해 줍니다. 크기가 작아 혓바닥 전체를 편안하게 닦을 수 있습니다.
TongueCare+는 필립스 소닉케어의 힘을 활용한 유일한 혀클리너로, 움직일 때마다 입 냄새의 원인이 되는 세균이 제거됩니다. 분당 31,000회의 진동으로 혓바닥의 잔여물을 분해하고 입 냄새 원인균을 닦아내며 필립스 소닉케어 BreathRx 스프레이의 박테리아 제거 성분을 깊이 침투시켜 주므로 혓바닥이 깨끗해지고 오랫동안 입 냄새 없는 상쾌함을 즐길 수 있습니다.
디자인 및 마감
재질
호환성
구성품
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