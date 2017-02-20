혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어

TongueCare+는 필립스 소닉케어의 힘을 활용한 유일한 혀클리너로, 움직일 때마다 입 냄새의 원인이 되는 세균이 제거됩니다. 분당 31,000회의 진동으로 혓바닥의 잔여물을 분해하고 입 냄새 원인균을 닦아내며 필립스 소닉케어 BreathRx 스프레이의 박테리아 제거 성분을 깊이 침투시켜 주므로 혓바닥이 깨끗해지고 오랫동안 입 냄새 없는 상쾌함을 즐길 수 있습니다.