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  • 혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어 혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어 혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어

    Philips Sonicare TongueCare+ 혀클리너+

    HX8072/11

    혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어

    필립스 소닉케어 칫솔이 음파 혀클리너로 변신합니다. 특수 제작된 MicroBristles를 스마트 TongueCare+ 혀클리너+ 와 함께 사용하면 혓바닥을 말끔하게 닦을 수 있습니다.

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    Philips Sonicare TongueCare+ 혀클리너+

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    혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어

    소닉케어 기술이 적용된 유일한 혀클리너

    • 2개입
    • 클릭온
    • 라텍스 프리
    • BrushSync 모드 페어링
    칫솔에서 혀클리너로, 간편한 클릭온 전환

    칫솔에서 혀클리너로, 간편한 클릭온 전환

    TongueCare+ 혀클리너+를 이용하면 필립스 소닉케어 칫솔이 음파 혀클리너로 빠르게 변신합니다. 일반적인 칫솔모처럼 혀클리너를 필립스 소닉케어 칫솔 핸들에 끼우기만 하면 됩니다. 사용, 교체, 세정이 간편한 이 혁신적인 혀클리너+는 모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔 핸들과 호환되므로 구강 관리 중 혓바닥을 닦는 습관을 쉽게 들일 수 있습니다. 파워업 배터리 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.

    혓바닥 구석구석까지 손쉬운 클렌징

    혓바닥 구석구석까지 손쉬운 클렌징

    깨끗한 혓바닥을 위해서는 구석구석까지 닦을 수 있어야 합니다. TongueCare+ 혀클리너+는 인체공학적인 모양 덕분에 혓바닥 전체를 편안하게 닦을 수 있습니다. 작고 유연한 헤드가 치아 표면 구석 구석에서 입 냄새의 원인이 되는 세균을 쉽게 제거해 줍니다.

    칫솔 핸들과의 자동 페어링

    칫솔 핸들과의 자동 페어링

    스마트 TongueCare+ 혀클리너+에는 칫솔 핸들과 통신하는 마이크로칩이 내장되어 있습니다. 핸들에 혀클리너를 장착하면 이를 자동으로 인식하고 혓바닥 세척에 딱 맞는 적절한 모드와 강도를 선택해줍니다. 아무 걱정 없이 전원 버튼만 누르세요.

    240개의 MicroBristles로 부드럽고 깨끗하게

    240개의 MicroBristles로 부드럽고 깨끗하게

    240개의 고무 MicroBristles가 장착된 TongueCare+ 혀클리너+는 혓바닥의 부드러운 다공성 표면을 닦아낼 수 있도록 특별하게 제작되었습니다. 유연한 MicroBristles가 울퉁불퉁한 면을 따라 부드럽게 세정하며 쌓여 있는 박테리아를 없애고 필립스 소닉케어 BreathRx 혀스프레이를 깊이 침투시켜 박테리아를 제거해 줍니다. 크기가 작아 혓바닥 전체를 편안하게 닦을 수 있습니다.

    혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어

    혓바닥까지 깨끗하게 해주는 필립스 소닉케어

    TongueCare+는 필립스 소닉케어의 힘을 활용한 유일한 혀클리너로, 움직일 때마다 입 냄새의 원인이 되는 세균이 제거됩니다. 분당 31,000회의 진동으로 혓바닥의 잔여물을 분해하고 입 냄새 원인균을 닦아내며 필립스 소닉케어 BreathRx 혀스프레이의 박테리아 제거 성분을 깊이 침투시켜 주므로 혓바닥이 깨끗해지고 오랫동안 입 냄새 없는 상쾌함을 즐길 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙

    • 재질

      엘라스토머
      라텍스 프리

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      클릭온
      BrushSync 모드 페어링
      사용 가능 모델
      • 2 시리즈 플라그 예방
      • 2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense)
      • 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health)
      • 다이아몬드클린(DiamondClean)
      • 다이아몬드클린 스마트(DiamondClean Smart)
      • 이지클린(EasyClean)
      • 에센스+(Essence+)
      • 플렉스케어(FlexCare)
      • 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum)
      • 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected)
      • 플렉스케어+(FlexCare+)
      • 헬시화이트(HealthyWhite)
      • 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+)
      • PowerUp
      • 시리즈 1100
      • 2100 시리즈
      • 시리즈 3100
      • 프레스티지 9900(Prestige 9900)
      • 다이아몬드클린 9000
      • 프로텍티브클린(ProtectiveClean)

    • 구성품

      칫솔모
      TongueCare+ 혓바닥 브러쉬 2개

    Badge-D2C

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