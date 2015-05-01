2주 만에 건강해지는 잇몸*

치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라****는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다. 에어플로스 울트라는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 치실 사용만큼 효과적으로 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.**