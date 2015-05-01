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2주 만에 건강해지는 잇몸*
치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라****는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다. 에어플로스 울트라는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 치실 사용만큼 효과적으로 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.**모든 혜택 보기
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에어플로스 울트라는 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다.***
공기와 구강청결제 또는 물을 섞어 강력하면서도 부드럽게 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 세정하는 차별화된 기술을 통해 임상적으로 입증된 효과를 보장합니다.
구강 건강 관리에 있어 치간 세정은 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있으며 건강한 치간 세정 습관을 기를 수 있습니다.
필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 치실 사용만큼 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.** 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다.
에어플로스 울트라를 사용하면 하루 단 60초만으로 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 분사 횟수(1회, 2회 또는 3회)를 선택하고 작동 버튼을 계속 누른 상태로 연속 자동 분사를 사용하거나 작동 버튼을 눌렀다 놓으면서 수동 분사 모드를 사용할 수 있습니다.
핸들의 급수통에 구강청결제 또는 물을 채운 다음 원하는 치아 사이에 노즐을 대고 분사 버튼을 눌러 보세요. 구강청결제를 사용하면 놀라운 상쾌함을 경험하고 항균 효과까지 누리실 수 있습니다.
필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 양치 시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.
새로운 에어플로스 울트라의 고성능 노즐이 공기 및 물방울 미세분사 기술을 강화시켜 보다 효과적이고 효율적인 세정이 가능합니다.
에어플로스 울트라의 강력한 분사 기능은 사용자의 기호에 따라 작동 버튼을 누를 때마다 1회, 2회, 3회 분사로 맞춤 설정할 수 있습니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
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