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단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*
착색을 유발하는 음식과 음료를 포기하지 않고도 매일 자신 있게 미소 지을 수 있습니다. 필립스 소닉케어 충전식 음파칫솔은 치아 착색 제거 효과로 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 100% 더 제거*할 수 있음이 증명되었습니다.모든 혜택 보기
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헬시화이트+로 더 깨끗하게 양치질할 수 있습니다. 3단계 강도 설정 및 2단계 모드로 미백 및 양치 효과를 한층 높여줍니다. 2분 안에 탁월한 플라그 제거 효과를 얻을 수 있는 클린 모드와 2주만에 커피나 차로 생긴 치아 착색을 최대 2단계 톤 더 밝게 만들수 있는 미백 모드를 선택하세요.
조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.
헬시화이트+의 최적의 세정 덕분에 잇몸이 2주만에 더욱 건강해집니다. 일반 칫솔보다 최대 7배 더 효과적으로 잇몸선을 따라 플라그를 제거해주기 때문에 가장 건강한 미소를 지을 수 있게 됩니다.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
강력한 음파로 인해 치약이 플라그를 제거하는 힘있는 거품이 되어 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 들어갑니다. 이와 동시에 31,000번에 달하는 음파진동으로 부드러우면서도 효과적인 칫솔질을 경험할 수 있습니다. 일반 칫솔로는 한 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분만에 경험해 보세요.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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