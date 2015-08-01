강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

강력한 음파로 인해 치약이 플라그를 제거하는 힘있는 거품이 되어 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 들어갑니다. 이와 동시에 31,000번에 달하는 음파진동으로 부드러우면서도 효과적인 칫솔질을 경험할 수 있습니다. 일반 칫솔로는 한 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분만에 경험해 보세요.