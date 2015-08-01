검색어

  • 단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거* 단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거* 단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*

    Philips Sonicare HealthyWhite+ 음파칫솔

    HX8911/02

    단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*

    착색을 유발하는 음식과 음료를 포기하지 않고도 매일 자신 있게 미소 지을 수 있습니다. 필립스 소닉케어 충전식 음파칫솔은 치아 착색 제거 효과로 단 일주일 만에 치아의 얼룩을 최대 100% 더 제거*할 수 있음이 증명되었습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Sonicare HealthyWhite+ 음파칫솔

    유사 제품

    모두 보기 헬시화이트+(HealthyWhite+)

    단 1주일 만에 치아착색을 최대 100% 더 제거*

    *일반칫솔 대비

    • 2가지 모드
    • 6가지 개인별 맞춤 설정
    • 칫솔모 1개
    2가지 양치모드와 3단계 강도 설정 중 선택

    2가지 양치모드와 3단계 강도 설정 중 선택

    헬시화이트+로 더 깨끗하게 양치질할 수 있습니다. 3단계 강도 설정 및 2단계 모드로 미백 및 양치 효과를 한층 높여줍니다. 2분 안에 탁월한 플라그 제거 효과를 얻을 수 있는 클린 모드와 2주만에 커피나 차로 생긴 치아 착색을 최대 2단계 톤 더 밝게 만들수 있는 미백 모드를 선택하세요.

    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

    조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선

    단 2주 만에 잇몸 건강 개선

    헬시화이트+의 최적의 세정 덕분에 잇몸이 2주만에 더욱 건강해집니다. 일반 칫솔보다 최대 7배 더 효과적으로 잇몸선을 따라 플라그를 제거해주기 때문에 가장 건강한 미소를 지을 수 있게 됩니다.

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    2분의 권장 양치 시간을 독려하는 타이머

    양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.

    강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

    강력하지만 부드럽게 세정해 주는 필립스의 독보적인 기술

    강력한 음파로 인해 치약이 플라그를 제거하는 힘있는 거품이 되어 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 들어갑니다. 이와 동시에 31,000번에 달하는 음파진동으로 부드러우면서도 효과적인 칫솔질을 경험할 수 있습니다. 일반 칫솔로는 한 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분만에 경험해 보세요.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 3주**
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      헬시화이트 플러스 1개
      칫솔모
      W 다이아몬드클린 스탠다드 1개
      여행용 케이스
      1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      단 2주 만에 잇몸 건강 개선
      성능
      최대 2배 더 많은 플라그 제거
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      2주 만에 치아를 최대 2단계 더 밝게

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      3단계 강도 조절
      • 낮음
      • 일반
      • 높음
      화이트
      치아 표면 착색 제거

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
    • *일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.