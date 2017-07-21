BrushSync 교체 알림으로 최상의 양치 습관 유지

3개월 후 칫솔모의 효과가 떨어진다는 사실을 알고 계셨습니까? 치과 전문의는 정기적으로 칫솔모를 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 칫솔에 BrushSync 기술이 적용된 이유도 바로 여기에 있습니다. 양치의 빈도와 강도를 추적하여 새 칫솔모로 교체할 시기가 되면 이를 알려줍니다.