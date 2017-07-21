HX9002/14
일상적인 세정을 위한 칫솔모
필립스 소닉케어 인터케어 교체용 칫솔모로 치아 사이에 숨어 있는 플라그를 효과적으로 제거하세요. 매일 뛰어난 세정을 경험할 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스의 인터케어 칫솔모는 매우 길게 설계되어 치아 사이와 손이 닿기 어려운 부위의 플라그를 수동 칫솔 대비 최대 7배 더 효과적으로 제거**합니다.
필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 최대 62,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 정교하게 설계되고 임상 테스트를 거치므로 품질, 안전성 및 성능 면에서 최고 기준을 충족합니다.
3개월 후 칫솔모의 효과가 떨어진다는 사실을 알고 계셨습니까? 치과 전문의는 정기적으로 칫솔모를 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 칫솔에 BrushSync 기술이 적용된 이유도 바로 여기에 있습니다. 양치의 빈도와 강도를 추적하여 새 칫솔모로 교체할 시기가 되면 이를 알려줍니다.
이 칫솔모는 모든 필립스 소닉케어 전동 칫솔과 호환됩니다.*** 클릭 방식으로 간편하게 탈부착할 수 있어 교체와 세척이 쉽습니다.
필립스는 제품에 화석 연료 기반 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이 칫솔모에 사용되는 플라스틱의 70%가 바이오 소재로 만들어졌습니다.*
필립스의 모든 칫솔모는 재활용 시설이 갖춰진 곳에서 재활용이 가능한 종이 포장재에 담겨 제공됩니다.
