플라그에는 강력하고 잇몸에는 부드럽게.

필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모(이전 명칭 프로리절트 플라그 컨트롤)는 매일 이루어지는 구강 관리 습관의 일부로 최적의 플라그 제거 효과를 유지하고자 하는 분들에게 알맞습니다.