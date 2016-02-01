HX9043/35
탁월한 세정 효과로 잇몸을 더욱 건강하게
AdaptiveClean 칫솔모는 닿기 힘든 곳도 훨씬 쉽게 더 세정할 수 있습니다. AdaptiveClean 칫솔모는 치아 표면에 4배 더 밀착되며, 칫솔모 사용 시 발생하는 과도한 압력을 쉽게 흡수합니다. 어떠한 방식으로 양치를 하더라도, 더 탁월하게 세정하며, 잇몸에는 부드럽게 작용합니다.모든 혜택 보기
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AdaptiveClean 칫솔모는 치아와 잇몸의 고유한 모양을 따라가는 유일한 음파 칫솔모입니다. 고무로 제작된 칫솔모의 부드럽고 유연한 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있으므로 4배 넓은 접촉면* 을 닦아주고 잇몸 라인과 치아 사이의 플라그를 최대 10배 더 많이 제거**해 줍니다. 잇몸에 부드럽게 작용하여 닿기 힘든 위치까지도 탁월하게 세정합니다.
AdaptiveClean 칫솔모는 더 탁월한 세정을 부드럽게 제공합니다. 음파 칫솔이 잇몸 라인을 따라 닦아주므로, 칫솔모의 유연한 측면과 모에 과도한 압력이 가해져도 압력이 흡수됩니다. 양치를 너무 세게 하는 경우에도 잇몸 주위의 부드러운 조직은 보호됩니다.
필립스의 가장 혁신적인 칫솔모인 AdaptiveClean 칫솔모는 필립스 칫솔모 중 가장 탁월한 세정 효과를 발휘합니다. AdaptiveClean 칫솔모는 유연한 형태를 갖추고 있어 닿기 힘든 위치에서도 최대 10배 더 많이 플라그를 제거할 수 있습니다. 칫솔모의 움직임이 필립스 음파 칫솔의 역동적인 세정 기능을 개선할 수 있도록 특수하게 설계되었습니다. 양치할 때마다 놀라운 세정 효과를 직접 확인하고 느낄 수 있습니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
이 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온 되기 때문에 안전하게 고정되며 유지 및 세정이 쉽습니다. 파워업 배터리 및 에센스를 제외하고 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.
모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.
초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뻣뻣함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
구강 건강 관리 효과
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