최대 4배 더 뛰어난 표면 접촉력**으로 힘들이지 않고 탁월한 세정력 발휘

AdaptiveClean 칫솔모는 치아와 잇몸의 고유한 모양을 따라가는 유일한 음파 칫솔모입니다. 고무로 제작된 칫솔모의 부드럽고 유연한 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있으므로 4배 넓은 접촉면* 을 닦아주고 잇몸 라인과 치아 사이의 플라그를 최대 10배 더 많이 제거**해 줍니다. 잇몸에 부드럽게 작용하여 닿기 힘든 위치까지도 탁월하게 세정합니다.