HX9043/96
탁월한 양치 효과를 제공하는 칫솔모
당신의 미소만큼 차별화된 깨끗함을 얻으세요. C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 일반 칫솔모** 대비 4배 더 뛰어난 표면 접촉력을 가진 부드럽고 유연한 칫솔모 덕분에, 치아와 잇몸의 윤곽을 따라 밀착되어 입안 구석구석까지 편안함과 청결함을 제공합니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 유연한 디자인으로 닿기 힘든 곳의 플라그를 일반칫솔 대비 최대 10배 더 많이 제거해주므로* 잇몸선에서부터 치아 사이까지 깨끗하게 닦을 수 있습니다.
어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 매번 양치할 때마다 맞춤식 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 C3 프리미엄 플라그 디펜스가 사용자의 고유한 치아와 잇몸 모양에 맞게 조정되므로 과도한 압력이 가해져도 이를 흡수하고 음파 세정력을 향상시킵니다. 칫솔모도 사용자의 치아와 잇몸 모양에 따라 조정되기 때문에 일반 칫솔 대비 표면 접촉력이 최대 4배 향상되고 그 결과 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦아줍니다.
당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능**으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들**과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하시기만 하면 됩니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.
C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 파워업 배터리 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
구강 건강 관리 효과
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