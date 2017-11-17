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더욱 건강한 미소를 위한 건강한 잇몸
G3 프리미엄 잇몸 관리 칫솔모가 환자의 잇몸 건강을 개선시키고 미소를 지킬 수 있도록 돕습니다. 부드러운 측면은 잇몸 윤곽에 따라 유연하게 밀착되어, 칫솔질을 할 때 2배 더 많은 표면에 접촉하여 잇몸선의 플라그를 효과적으로 제거해 줍니다.모든 혜택 보기
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프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 부드러우면서도 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 양치질을 지나치게 세게 하더라도 칫솔모가 잇몸선을 따라 움직이면서 유연한 측면과 모로 과도한 압력을 흡수해 줍니다. 둥근 모양으로 치아가 고르게 세정되면서 동시에 잇몸에 가해지는 자극도 최소화됩니다. 놀랍도록 부드러운 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 칫솔모 크기도 더 작아져 쉽게 닿기 힘든 부분까지 꼼꼼하게 닦을 수 있습니다.
어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 양치할 때마다 맞춤형 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 프리미엄 화이트 칫솔모가 사용자의 고유한 치아 형태에 맞도록 조정됩니다. 칫솔모가 사용자의 고유한 잇몸과 치아에 맞게 조정되기 때문에 다이아몬드클린 칫솔모에 비해 치아 표면 접촉력이 최대 2배 우수하고 그 결과 쉽게 닿기 힘든 곳까지 깨끗하게 세정됩니다. 또한 어뎁티브 클리닝 기술은 잇몸선을 따라 부드럽게 움직이면서 과도한 압력이 가해졌을 때 이를 흡수할 수 있고, 칫솔모의 움직임이 향상되어 탁월한 양치 경험과 세정 효과를 보입니다.
필립스 소닉케어 프리미엄 칫솔모는 최고의 세정 효과를 제공합니다. 측면이 유연하고 칫솔모 패턴 디자인이 독특한 프리미엄 칫솔모는 최대 10배 더 많은 플라그를 제거하는 것으로 입증되었으며 쉽게 닿지 않는 곳까지도 깨끗하게 닦아 줍니다. 잇몸선을 따라 그리고 치아 사이마다 탁월한 세정력을 느껴 보세요.
당사의 BrushSync 모드 페어링 기능으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험할 수 있습니다. 프리미엄 잇몸케어 칫솔모의 마이크로칩이 필립스 소닉케어의 스마트 음파칫솔 핸들과 동기화해 줍니다. 그러면 핸들은 최적의 양치 모드와 강도를 자동으로 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 사용자는 양치를 시작하시기만 하면 됩니다.
필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
일반적으로 칫솔모는 3개월이 지나면 마모되어 플라그 제거 효과가 떨어집니다. 필립스 소닉케어 스마트 음파칫솔은 사용자의 양치 횟수와 양치 시 가하는 압력을 바탕으로 정확한 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 스마트 칫솔을 사용하지 않는다면 프리미엄 잇몸케어 칫솔모의 파란 부분의 색이 연해질 때 칫솔모를 교체하시면 됩니다.
프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온되므로 핸들에 단단히 고정되고 유지관리 및 세척도 간편합니다.프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 파워업 배터리 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
구강 건강 관리 효과
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