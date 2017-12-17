최대 4배 더 뛰어난 표면 접촉력**으로 힘들이지 않고 탁월한 세정력 발휘

어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 양치할 때마다 맞춤형 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 프리미엄 화이트 칫솔모가 사용자의 고유한 치아 형태에 맞도록 조정됩니다. 칫솔모가 사용자의 고유한 잇몸과 치아에 맞게 조정되기 때문에 다이아몬드클린 칫솔모에 비해 치아 표면 접촉력이 최대 2배 우수하고 그 결과 쉽게 닿기 힘든 곳까지 깨끗하게 세정됩니다. 또한 어뎁티브 클리닝 기술은 잇몸선을 따라 부드럽게 움직이면서 과도한 압력이 가해졌을 때 이를 흡수할 수 있고, 칫솔모의 움직임이 향상되어 탁월한 양치 경험과 세정 효과를 보입니다.