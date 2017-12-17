HX9063/96
더 희고 밝은 미소
음식과 음료가 치아를 어둡게 만들 수 있습니다. 당사의 프리미엄 화이트 칫솔모가 하얀 미소를 되찾아 드립니다. 구강 내 탁월한 세정이 이루어지는 과정에서, 치아 광택에 특화된 칫솔모가 표면 착색을 제거하여 단 3일 만에 눈에 띄게 치아를 밝아지게 합니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 프리미엄 화이트 칫솔모는 가운데 부분이 조밀하게 식모되어 있어, 제거가 잘 안되는 플라그 뿐만 아니라 매일 섭취하는 음식물과 음료로 인한 착색도 제거할 수 있습니다. 유연한 측면 부분은 칫솔모가 사람마다 고유한 치아와 잇몸 모양을 따라 밀착하여 뛰어난 세정 효과를 보이도록 도와, 단 3일 만에 더 밝은 미소를 되찾을 수 있습니다.
어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 양치할 때마다 맞춤형 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 프리미엄 화이트 칫솔모가 사용자의 고유한 치아 형태에 맞도록 조정됩니다. 칫솔모가 사용자의 고유한 잇몸과 치아에 맞게 조정되기 때문에 다이아몬드클린 칫솔모에 비해 치아 표면 접촉력이 최대 2배 우수하고 그 결과 쉽게 닿기 힘든 곳까지 깨끗하게 세정됩니다. 또한 어뎁티브 클리닝 기술은 잇몸선을 따라 부드럽게 움직이면서 과도한 압력이 가해졌을 때 이를 흡수할 수 있고, 칫솔모의 움직임이 향상되어 탁월한 양치 경험과 세정 효과를 보입니다.
프리미엄 화이트 칫솔모를 사용하면 탁월한 세정은 기본이고 착색 제거 효과도 얻을 수 있습니다. 유연하게 움직이는 칫솔모 디자인 덕분에 치아와 잇몸 라인의 플라그를 10배 더 많이 제거하여**** 구석구석 깨끗하게 닦을 수 있습니다. 그 차이를 직접 보고 느껴 보세요
필립스 소닉케어의 진보된 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.
프리미엄 화이트 칫솔모는 파워업 배터리 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.
당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능***으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 C3 프리미엄 화이트 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들***과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 착색 제거 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하시기만 하면 됩니다.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
구강 건강 관리 효과
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