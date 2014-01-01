효율적인 치간 세정을 위해 새롭게 출시된 인터케어 칫솔모

새롭게 선보인 인터케어 칫솔모는 4가지 종류의 칫솔모가 어우러져 최상의 세정효과를 선보입니다. 노란색의 긴 칫솔모와 초록색 칫솔모는 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변의 플라그를 세정해줍니다. 하얀색의 칫솔모는 치아 표면을 닦아주며, 칫솔모 교체 시기가 되면 두번째 줄의 칫솔모가 파란색에서 흰색으로 연해집니다.