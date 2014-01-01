HX9172/10
뛰어난 치간 세정
필립스 소닉케어 플렉스케어 플래티넘은 9가지의 양치 옵션과 직관적인 압력 센서 장착 및 고급 전동칫솔모 기술을 통해 기존의 양치법을 뛰어 넘은 탁월한 플라그 제거 및 잇몸 건강 개선 효과를 전달합니다.모든 혜택 보기
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플렉스케어 플래티넘은 3가지 세정 모드(일반세정, 치아미백, 잇몸 관리)와 3단계 강도 설정(저/중/고)을 통해 자신에게 맞는 양치 모드를 선택할 수 있습니다.
플렉스케어 플래티넘의 잇몸 출혈 및 치은염 개선에 중점을 둔 잇몸 관리 양치모드는 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 보여 그 성능을 임상적으로 입증했습니다.
새롭게 선보인 인터케어 칫솔모는 4가지 종류의 칫솔모가 어우러져 최상의 세정효과를 선보입니다. 노란색의 긴 칫솔모와 초록색 칫솔모는 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변의 플라그를 세정해줍니다. 하얀색의 칫솔모는 치아 표면을 닦아주며, 칫솔모 교체 시기가 되면 두번째 줄의 칫솔모가 파란색에서 흰색으로 연해집니다.
다른 음파 칫솔과는 달리 소닉케어에는 독보적인 음파 기술이 적용되어 있습니다. 소닉케어만의 역동적인 유체 세정력은 칫솔모가 닿기 힘든 치아 사이와 잇몸 주위의 플라그가 부드럽고도 효과적으로 제거됩니다.
플렉스케어 플래티넘은 치아 사이 칫솔모가 닿기 힘든 부위의 플라그 제거에 탁월합니다. 수동 칫솔 대비 7배 더 우수한 치간 플라그 제거 효과를 임상적으로 입증하였습니다.
플렉스케어 플래티넘에는 직관적인 고유 압력 센서가 장착되어 있어 잘못된 양치법으로 잇몸이 상하는 것을 방지해줍니다. 압력센서는 양치시 과도한 힘이 가해지는 경우 핸들을 미세하게 진동하여 알려줍니다.
플렉스케어 플래티넘을 완전히 충전시, 하루 두 번 사용을 기준으로 3주 간 사용이 가능합니다.
플렉스케어 플래티넘에는 2개의 타이머가 장착되어 여러분이 완벽한 양치질을 할 수 있도록 가이드 해 줍니다. 쿼드페이서는 치아 4분면을 고루 닦을 수 있도록 도와주며, 스마트타이머는 치과 전문의가 권장하는 양치 시간(2분)동안 충분히 양치할 수 있도록 합니다.
플렉스케어 플래티넘은 휴대용 케이스와 휴대용 충전기가 있어 언제 어디서나 사용이 가능합니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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