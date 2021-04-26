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단종됨

필립스 Sonicare DiamondClean음파칫솔

HX9392/08

4.2

| (6) 리뷰

이용 가능

로즈골드
로즈골드
블랙
블랙
애머시스트
애머시스트
화이트
화이트

더 하얗고, 보다 건강한 치아

필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 최고의 미백 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.

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  • 칫솔모 2개

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다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*

다이아몬드클린 칫솔모로 1주만에 더 밝아지는 미소*

부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.

어댑티브클린* 칫솔모로 최대 10배 더 우수한 플라그 제거

어댑티브클린* 칫솔모로 최대 10배 더 우수한 플라그 제거

어댑티브클린 칫솔모로 당사가 선사하는 최고의 꼼꼼한 양치를 경험해 보세요. 칫솔모가 4배 더 넓은 치면**에 닿으므로 닿기 어려운 부분의 플라그까지도 최대 10배 더 효과적으로 제거*할 수 있으며 잇몸선과 치아 사이도 깨끗하게 세정할 수 있습니다.

단 2주 만에 잇몸 건강 개선*

단 2주 만에 잇몸 건강 개선*

최적의 다이아몬드클린 세정 덕분에 잇몸이 2주*만에 더욱 건강해집니다. 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 잇몸선을 따라 플라그를 제거해주기 때문에 가장 건강한 미소를 지을 수 있게 됩니다.

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4.2

5점 만점

6

리뷰

2
1

26/04/2021

한국

한국

확인 된 구매자

필립스음파치솔

음파치솔을 사용하면서 양치 후 입안이 개운하고 매끄럽다. 치솔을 사용할때보다 음파치솔을 사용후가 훨씬 개운한것같아서 좋다.

찬성

치솔질이 부드럽고 깨끗하게 된다.

반대

진동 소리가 약간 귀에 거슬린다.

이 후기는 DiamondClean HX9392/08 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-04-26

이 후기는 DiamondClean HX9392/08 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-04-26

19/02/2019

한국

한국

성능 디자인 모두 만족합니다

카드회사에서 선물로 보낸 허접한 전동칫솔 쓰다가 좀더 확실한 제품을 써보고자 구매했어요 역시 필립스네요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9392/08 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9392/08 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

29/09/2020

한국

한국

깨끗한 느낌

전동치솔을 처음 사용하는 사람입니다. 제가 잇몸과 치아가 약한 편이라 처음에는 입안이 헐고 아팠는데 지금 일반 치솔로는 못 닦겠습니다. 지금은 센스티브로만 사용중으로 다른 것으로는 아파서 못합니다. 양치질 후 개운합니다.

찬성

개운하고 깨끗하게 닦입니다.

반대

센스티브 외는 사용하면 입안이 헐고 아파집니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9392/08 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-08-29

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9392/08 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-08-29

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