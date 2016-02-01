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더 하얗고, 보다 건강한 치아
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 최고의 미백 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.모든 혜택 보기
부드러우면서도 효과적으로 치아 표면의 착색을 제거해주는 다이아몬드클린 칫솔모를 선택하세요. 중앙에 집중된 착색 제거 칫솔모가 단 7일만에 2배 더 밝은 미소를 만들어 줍니다.
어댑티브클린 칫솔모로 당사가 선사하는 최고의 꼼꼼한 양치를 경험해 보세요. 칫솔모가 4배 더 넓은 치면**에 닿으므로 닿기 어려운 부분의 플라그까지도 최대 10배 더 효과적으로 제거*할 수 있으며 잇몸선과 치아 사이도 깨끗하게 세정할 수 있습니다.
최적의 다이아몬드클린 세정 덕분에 잇몸이 2주*만에 더욱 건강해집니다. 일반 칫솔보다 최대 7배* 더 효과적으로 잇몸선을 따라 플라그를 제거해주기 때문에 가장 건강한 미소를 지을 수 있게 됩니다.
다이아몬드클린으로 매일 상쾌하게 세정할 수 있습니다. 5가지 모드가 여러분이 양치에 필요한 모든 것을 충족시켜 드립니다. 세정 모드는 탁월한 매일의 세정을, 잇몸 케어는 부드러운 잇몸 마사지를 책임지며 딥 클린은 구강 내 구석구석을 꼼꼼하게 닦아주고, 민감 세정은 민감한 잇몸을 위한 부드러우면서도 효과적으로 세정해주며, 화이트는 치아 표면 착색을 제거하는 것에 이상적인 모드입니다.
딥 클린 모드를 활용하면 특정 부위에 더욱 신경을 써서 집중적으로 세정할 수 있습니다. 칫솔모의 음파 진동을 일반 세정보다 더 긴 3분 간 사용하여 치아를 한층 더 꼼꼼하게 닦아 보세요.
어댑티브클린 칫솔모로 일반 칫솔보다 2배 더 건강하게 잇몸을 지키면서도 깊숙하고 부드럽게 양치해 보세요. 양쪽의 부드러운 고무가 필요 이상의 압력을 흡수하며 치아와 잇몸의 윤곽을 따라 움직입니다. 편안하고 효과적인 세정력을 선사하는 칫솔모는 치아 사이사이 더욱 깊숙한 곳까지 닿을 수 있습니다.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
강력한 음파로 인한 음파 버블 스톰이 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 전달해 줍니다. 이와 동시에 왕복 31,000회에 달하는 부드러우면서도 효과적인 칫솔질을 경험할 수 있습니다. 일반 칫솔로는 한 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분만에 경험해 보세요.
디럭스 USB 여행용 케이스는 충전기로도 사용할 수 있으므로 이동 중에도 항상 충전이 가능합니다. 칫솔을 케이스에 넣고 노트북에 연결하거나 벽면 콘센트에 플러그를 꽂기만 하면 됩니다. 여행 중에도 보다 효과적으로 위생을 유지할 수 있도록 케이스에 칫솔모 홀더가 포함되어 있습니다. 집에서 충전할 경우 세련된 충전컵이 화장실에 스타일리쉬하게 어우러지며 양치 후 입안을 헹굴 때에도 이 컵을 사용할 수 있습니다. 칫솔을 컵에 넣기만 하시면 됩니다. 한 번만 완전히 충전해도 2주 동안 사용할 수 있습니다.
다이아몬드클린은 아무리 특별한 경우라도 안전한 양치 경험을 보장합니다. 당사의 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 치주 질환을 일상적으로 관리하는 데도 사용할 있습니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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