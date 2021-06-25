Philips Sonicare DiamondClean 9000 충전식 전동 칫솔
완벽한 구강 건강 관리
필립스 소닉케어 다이아몬드클린 전동 칫솔로 구강 건강을 완벽하게 관리하고 최대 100% 더 많은 치아 착색을 제거해 보세요**. 앱에 연결된 기술로 양치 습관을 추적하여 구강 건강을 관리할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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Philips Sonicare DiamondClean 9000 충전식 전동 칫솔
완벽한 구강 건강 관리
최대 10배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*
- 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*
- 최대 100% 더 많은 착색 제거 효과**
- 압력 감지 센서
- 4가지 양치모드 & 3단계 강도 조절
필립스 압력 센서로 잇몸을 보호합니다
너무 세게 칫솔질하기 쉽기 때문에 필립스 소닉케어 칫솔에는 과도한 압력을 감지하는 스마트 광학 센서가 있습니다. 너무 세게 양치하는 경우, 부드러운 진동으로 압력을 낮추도록 알려주어 잇몸을 보호하도록 도와줍니다.
이상적인 세정 환경 선택
12가지 양치 설정으로 구강 관리 습관을 개선하세요. 딥 클린을 원하든 특정 부분에 집중을 원하든 이 전동 칫솔을 사용하면 됩니다. 세정, 미백+, 잇몸 건강, 딥 클린+ 5가지 모드 중에서 선택하고 3가지 강도 중 하나로 조절하여 맞춤형 세정을 할 수 있습니다.
손안에서 확인하는 양치 습관
소닉케어 전동 칫솔과 앱을 함께 사용해 구강 건강 목표를 달성하세요. 서로 완벽하게 연동되어 가이드 양치, 유용한 팁과 요령, 맞춤화된 콘텐츠를 제공합니다. 이 강력한 조합으로 구강을 완벽하게 관리하세요.
세심한 관리가 가능하도록 세심하게 설계했습니다
슬림한 디자인에서 세련된 충전대에 이르기까지, 이 전동 칫솔은 전담 디자이너와 엔지니어가 세심한 주의를 기울여 디자인했습니다. 또한 컴팩트한 여행용 케이스가 있어 어디에서나 칫솔을 안전하게 보관할 수 있습니다.
칫솔모 교체 알림으로 최고의 양치 상태를 유지하세요.
3개월 후 칫솔모의 효과가 떨어진다는 사실을 알고 계셨습니까? 치과 전문의는 정기적으로 칫솔모를 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 칫솔은 칫솔모 교체 알림 기능이 있습니다. 양치의 빈도와 강도를 추적하여 새 칫솔모를 교체할 시기가 되면 이를 알려줍니다.
14일간 규칙적으로 양치
한 번 충전으로 최대 14일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.
기술 사양
-
강도 조절
- 높음
-
더 깨끗한 세정을 위해
- 일반
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매일매일 깨끗한 양치를 위해
- 낮음
-
민감한 잇몸과 치아에 적합
-
소비전력
- 전압
-
100-240V
-
기술 사양
- 배터리
-
충전식
- 작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
-
14일
- 배터리 유형
-
리튬 이온
- 에너지 소비량
-
디스플레이 미작동 대기 상태 < 0.11W
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디자인 및 마감
- 색상
-
아쿠아마린 그라데이션
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서비스
- 보증
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구입 후 2년
- 소프트웨어 지원
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필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.
-
호환성
- Bluetooth 무선 기술
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소닉케어 연동 앱
- Android 호환성
-
Bluetooth 4.0 이상이 설치된 Android 휴대폰
- iOS 호환성
-
Bluetooth 4.0 이상이 설치된 iPhone
-
편리한 사용
- 핸들
-
세련되고 컴팩트한 디자인
- 배터리 표시등
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배터리 잔량을 알려주는 표시등
- 핸들 호환성
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탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
- 타이머
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브러시페이서 및 스마트타이머
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구성품
- 핸들
-
다이아몬드클린 9000 1개
- 칫솔모
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C3 프리미엄 플라그 컨트롤 1개
- 여행용 케이스
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여행용 케이스 1개
- 충전기
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충전대 및 받침대 1개
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세정 성능
- 플라그 제거
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10배 더 우수한 효과*
- 치아 미백
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최대 100% 더 많은 착색 제거 효과**
- 속도
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분당 62,000회의 브러시 동작
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모드
- 세정
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매일매일 깨끗한 양치
- Deep Clean+
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상쾌한 딥클린을 위한 기능
- Gum Health
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부드러운 잇몸 마사지
- White+
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치아 표면의 착색 제거에 도움
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스마트 센서 기술
- 압력 피드백
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진동 소리
- 교체 알림
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칫솔모 교체 시기를 알려줍니다
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소닉케어 앱
- 추적 및 진행 보고
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시간이 지남에 따라 양치 패턴을 모니터링하여 구강 위생을 유지하도록 도와줍니다.
- 일반 칫솔 대비
- 고급 화이트닝 치약을 사용한 White+ 모드에서 3일 만에.
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