소닉케어 앱에서 양치 안내는 어떻게 작동합니까?
소닉케어 앱을 Apple 건강 앱과 동기화할 수 있나요?
소닉케어 앱이 제공되는 국가는 어디입니까?
소닉케어 앱 / 소닉케어 키즈 앱과 호환 가능한 장치는 어떤 것이 있습니까?
소닉케어 음파칫솔의 배터리 상태 표시등은 무엇을 나타냅니까?
샤워 중에도 필립스 소닉케어 음파칫솔을 사용할 수 있습니까?
소닉케어 음파칫솔의 배터리를 교체할 수 있습니까?
소닉케어 칫솔의 기호는 무엇을 의미합니까?
소닉케어 음파칫솔의 양치 모드에는 어떤 것이 있습니까?
소닉케어의 압력 센서를 활성화 또는 비활성화하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 칫솔을 충전하는 방법은 무엇입니까?
소닉케어 칫솔을 어떻게 등록합니까?
소닉케어 칫솔에서 압력 센서 피드백은 어떻게 작용합니까?
소닉케어 칫솔에는 어떤 칫솔모가 적합합니까?
어떻게 소닉케어 앱을 사용하여 양치할 수 있습니까?
필립스 소닉케어 전동 칫솔은 어떻게 세척합니까?
소닉케어 앱에 칫솔을 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
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