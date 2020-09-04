검색어

  • 양치질을 개선하는 필립스 원 양치질을 개선하는 필립스 원 양치질을 개선하는 필립스 원

    Philips One by Sonicare 배터리 칫솔

    HY1100/04

    양치질을 개선하는 필립스 원

    새로운 전동 칫솔 필립스 원으로 치아를 깨끗하게 관리하여 더 하얗고 밝은 치아를 만들 수 있습니다. 간편한 휴대성으로 어디에나 가져갈 수 있습니다. 세련되고 가벼운 디자인에 휴대용 케이스까지 더해 완벽함을 갖추었습니다. 어떤 색상을 선택하시겠습니까?

    모든 혜택 보기

    Philips One by Sonicare 배터리 칫솔

    유사 제품

    모두 보기 필립스 소닉케어 One

    양치질을 개선하는 필립스 원

    • 더 나은 세정력의 필립스 원
    • 이동 중에도 사용 가능한 원 제품
    • 번거로움이 없는 원 제품
    • 여러 가지 색상의 원 제품
    적절한 진동

    적절한 진동

    원 제품은 수동 칫솔처럼 더 견고하고 강력하게 작동합니다. 분당 13,000회의 미세 진동과 인체공학적 칫솔모로 치아를 부드럽게 세정해 더욱 환하고 밝은 미소를 선사합니다.

    언제 어디서나 휴대할 수 있는 여행용 케이스

    언제 어디서나 휴대할 수 있는 여행용 케이스

    여행에도 간편하게 휴대할 수 있기 때문에 어디에서든 청결한 느낌을 유지할 수 있습니다. 세련되고 가벼우며 컴팩트한 여행용 케이스에 딱 맞습니다.

    양치 가이드로 간편하게 루틴이 만들어집니다

    양치 가이드로 간편하게 루틴이 만들어집니다

    양치도 가이드가 있으면 더 잘할 수 있습니다. 필립스 원 전동칫솔은 양치질 중 30초마다 진동이 울려 입안의 다른 부분으로 칫솔을 이동하도록 알려줍니다. 약 2분 후 긴 진동이 울리며 양치질이 완료되었음을 알려줍니다.

    모든 스타일에 맞는 색상

    모든 스타일에 맞는 색상

    마이애미에서 자정까지, 망고에서 민트까지 스타일에 맞는 색상을 선택해 보세요. 핸들과 칫솔모를 믹스 앤 매치하여 나만의 색상 조합을 만들 수 있습니다.

    배터리 1개로 90일간 양치 가능

    배터리 1개로 90일간 양치 가능

    하나의 AAA 배터리로 90일간 원 제품으로 양치할 수 있습니다. 3개월 동안 더 밝고 하얗게 웃어보세요.

    브러쉬를 깨끗하게 유지

    브러쉬를 깨끗하게 유지

    치과 전문의는 최고의 효과를 위해 3개월에 한 번씩 칫솔모를 교체하는 것을 권장합니다. 필립스 원 칫솔모는 강렬하고 다양한 색상으로 제공되어 매번 칫솔모뿐만 아니라 나만의 룩까지 변경할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      배터리
      AAA 알칼라인
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 90일

    • 디자인 및 마감

      색상
      미드나이트 블루

    • 호환성

      브러시 헤드 호환성
      • 다음에만 호환 가능
      • 필립스 원 핸들
      핸들 호환성
      • 다른 제품과 호환되지 않음
      • 필립스 소닉케어 칫솔모

    • 구성품

      핸들
      필립스 원 1개
      칫솔모
      필립스 원 칫솔모 1개
      여행용 케이스
      필립스 원 여행용 케이스
      AAA 알카라인
      원 제품

    구성품

    기타 구성품

    • 소닉케어의 필립스 원 제품 손잡이
    • 소닉케어의 필립스 원 제품 칫솔모
    • 여행용 케이스
    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.