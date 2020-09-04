기타 구성품
- 소닉케어의 필립스 원 제품 손잡이
- 소닉케어의 필립스 원 제품 칫솔모
- 여행용 케이스
HY1100/04
양치질을 개선하는 필립스 원
새로운 전동 칫솔 필립스 원으로 치아를 깨끗하게 관리하여 더 하얗고 밝은 치아를 만들 수 있습니다. 간편한 휴대성으로 어디에나 가져갈 수 있습니다. 세련되고 가벼운 디자인에 휴대용 케이스까지 더해 완벽함을 갖추었습니다. 어떤 색상을 선택하시겠습니까?모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
원 제품은 수동 칫솔처럼 더 견고하고 강력하게 작동합니다. 분당 13,000회의 미세 진동과 인체공학적 칫솔모로 치아를 부드럽게 세정해 더욱 환하고 밝은 미소를 선사합니다.
여행에도 간편하게 휴대할 수 있기 때문에 어디에서든 청결한 느낌을 유지할 수 있습니다. 세련되고 가벼우며 컴팩트한 여행용 케이스에 딱 맞습니다.
양치도 가이드가 있으면 더 잘할 수 있습니다. 필립스 원 전동칫솔은 양치질 중 30초마다 진동이 울려 입안의 다른 부분으로 칫솔을 이동하도록 알려줍니다. 약 2분 후 긴 진동이 울리며 양치질이 완료되었음을 알려줍니다.
마이애미에서 자정까지, 망고에서 민트까지 스타일에 맞는 색상을 선택해 보세요. 핸들과 칫솔모를 믹스 앤 매치하여 나만의 색상 조합을 만들 수 있습니다.
하나의 AAA 배터리로 90일간 원 제품으로 양치할 수 있습니다. 3개월 동안 더 밝고 하얗게 웃어보세요.
치과 전문의는 최고의 효과를 위해 3개월에 한 번씩 칫솔모를 교체하는 것을 권장합니다. 필립스 원 칫솔모는 강렬하고 다양한 색상으로 제공되어 매번 칫솔모뿐만 아니라 나만의 룩까지 변경할 수 있습니다.
기술 사양
디자인 및 마감
호환성
구성품
