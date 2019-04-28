단종됨
MS5030/01
남성을 위한 최고의 페이셜 클렌징
고유한 듀얼모션 기술이 적용된 필립스 비자퓨어 맨 에센셜은 손 세안보다 최대 10배 더* 효과적으로 세안하며 피부를 깨끗하고 부드럽고 빛나는 상태로 만들어 줍니다.
최고의 페이셜 클렌징
듀얼모션 기술
회전과 진동이 독특하게 조합된 결과, 손 세안보다 최대 10배 더 뛰어난* 효과를 얻을 수 있습니다. 진동으로 유분과 먼지, 각질을 부드럽게 분해한 후 회전 동작으로 분해된 불순물을 효과적으로 닦아냅니다.
직경 75미크론의 파워 브러시 모 17,000개가 얼굴의 닿기 힘든 부분까지 꼼꼼하게 세안해 줍니다. 유분, 먼지, 각질이 깨끗하게 제거되므로 피부가 깔끔하고 매끄럽게 유지됩니다.
브러시의 조화로운 움직임으로 피부를 부드럽게 마사지하여 피부 혈류량을 개선합니다. 그 결과, 편안한 클렌징 경험과 광채나는 피부를 느낄 수 있습니다.
4.5
5점 만점
36
리뷰
94%
의 추천 제품
Kalitsmakim
28/04/2019
한국
세안의 신세계네요..남성분들 세수하기 귀찮아 하시는분 많으신데 한번써보시면 계속 세수하고 싶어집니다..
세안의 신세계네요..남성분들 세수하기 귀찮아 하시는분 많으신데 한번써보시면 계속 세수하고 싶어집니다..사춘기 여드름피부도 뽀송해 집니다요~~^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 VisaPure MEN Essential MS5030/01 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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ty2u
13/08/2018
한국
사용이 편리하고기능이 우수함
해외여행을 자주 하기때문에 가지고 다니기 간편하며 사용이 편리하고 피부가 맑아지는 느낌이 있음
예, 이 제품을 추천합니다.
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예, 이 제품을 추천합니다.
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쿠쿠모야
21/07/2018
한국
부드러운 촉감이 좋아요
브러쉬의 촉감이 좋아요 교체형 브러쉬가 상황별로 있으니 좋아요 물에서 사용이 가능하니까 좋아요
예, 이 제품을 추천합니다.
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예, 이 제품을 추천합니다.
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손 세안과 비교하여, 2015년 대한민국의 조사 기관에서 30명의 남성을 대상으로 테스트 실시