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단종됨

VisaPure MEN Essential페이셜 클렌징 디바이스

MS5030/01

4.5

| (36) 리뷰 | 94%의 추천 제품

남성을 위한 최고의 페이셜 클렌징

고유한 듀얼모션 기술이 적용된 필립스 비자퓨어 맨 에센셜은 손 세안보다 최대 10배 더* 효과적으로 세안하며 피부를 깨끗하고 부드럽고 빛나는 상태로 만들어 줍니다.

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맑고 매끄럽게 광채 나는 피부로 개선

남성을 위한 최고의 페이셜 클렌징

  • 최고의 페이셜 클렌징

  • 듀얼모션 기술

최고의 클렌징을 위한 고유의 듀얼모션 기술

최고의 클렌징을 위한 고유의 듀얼모션 기술

회전과 진동이 독특하게 조합된 결과, 손 세안보다 최대 10배 더 뛰어난* 효과를 얻을 수 있습니다. 진동으로 유분과 먼지, 각질을 부드럽게 분해한 후 회전 동작으로 분해된 불순물을 효과적으로 닦아냅니다.

17,000개의 파워 브러시 모로 닿기 힘든 곳까지 깔끔하게

17,000개의 파워 브러시 모로 닿기 힘든 곳까지 깔끔하게

직경 75미크론의 파워 브러시 모 17,000개가 얼굴의 닿기 힘든 부분까지 꼼꼼하게 세안해 줍니다. 유분, 먼지, 각질이 깨끗하게 제거되므로 피부가 깔끔하고 매끄럽게 유지됩니다.

같이 움직이면서 피부의 혈류를 자극해 주는 브러시

같이 움직이면서 피부의 혈류를 자극해 주는 브러시

브러시의 조화로운 움직임으로 피부를 부드럽게 마사지하여 피부 혈류량을 개선합니다. 그 결과, 편안한 클렌징 경험과 광채나는 피부를 느낄 수 있습니다.

기술 사양

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4.5

5점 만점

36

리뷰

94%

의 추천 제품

2
1

28/04/2019

한국

한국

세안의 신세계네요..남성분들 세수하기 귀찮아 하시는분 많으신데 한번써보시면 계속 세수하고 싶어집니다..

세안의 신세계네요..남성분들 세수하기 귀찮아 하시는분 많으신데 한번써보시면 계속 세수하고 싶어집니다..사춘기 여드름피부도 뽀송해 집니다요~~^^

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이 후기는 VisaPure MEN Essential MS5030/01 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.

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13/08/2018

한국

한국

사용이 편리하고기능이 우수함

해외여행을 자주 하기때문에 가지고 다니기 간편하며 사용이 편리하고 피부가 맑아지는 느낌이 있음

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21/07/2018

한국

한국

부드러운 촉감이 좋아요

브러쉬의 촉감이 좋아요 교체형 브러쉬가 상황별로 있으니 좋아요 물에서 사용이 가능하니까 좋아요

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이 후기는 VisaPure MEN Essential MS5030/01 Facial Cleansing Device에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 손 세안과 비교하여, 2015년 대한민국의 조사 기관에서 30명의 남성을 대상으로 테스트 실시