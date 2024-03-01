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    2000 시리즈 에어프라이어 2000 시리즈 4.2L

    NA229/00

    맛있는 요리를 손쉽게 조리

    겉은 바삭하고 속은 부드럽게. 독보적인 래피드 에어 테크놀로지로 시간과 에너지를 절약하면서도 맛을 그대로 유지할 수 있습니다. 버튼 하나로 13가지 조리 방법을 사용할 수 있으며 15분 이내에 맛있고 건강한 요리와 간식을 즐길 수 있습니다.

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    2000 시리즈 에어프라이어 2000 시리즈 4.2L

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    맛있는 요리를 손쉽게 조리

    • 편리한 사용
    • 시간과 에너지 절약
    • 더 적은 오일
    • 완벽한 크기
    최대 90%까지 지방을 줄인 건강한 요리를 즐기세요*

    최대 90%까지 지방을 줄인 건강한 요리를 즐기세요*

    뜨거운 공기로 조리하면 맛을 그대로 유지하면서 최대 90%까지 지방을 줄여 좋아하는 요리를 만들 수 있습니다.

    버튼 한 번으로 13가지 조리 방법

    버튼 한 번으로 13가지 조리 방법

    에어프라이어, 베이킹, 그릴, 로스트 등. 시간과 온도를 수동으로 설정하거나 프리셋 기능을 사용하여 재가열, 해동, 보온 등 13가지 다양한 조리 방법을 쉽게 활용할 수 있습니다.

    손쉬운 컨트롤을 위한 터치스크린

    손쉬운 컨트롤을 위한 터치스크린

    사용이 간편한 터치스크린에는 냉동 튀김, 신선 재료 튀김, 닭다리, 고기, 생선, 아침 식사, 야채, 케이크 등의 메뉴를 선택하거나 보온 기능 중에서 선택할 수 있는 9가지 프리셋 기능이 있습니다.

    HomeID 앱에서 확인할 수 있는 에어프라이어 맞춤형 맛있는 레시피

    HomeID 앱에서 확인할 수 있는 에어프라이어 맞춤형 맛있는 레시피

    에어프라이어를 위한 수천 가지의 무료 레시피와 특수 설정을 확인해 보세요. 사용자의 93%는 HomeID 앱이 요리를 더 쉽게 만들어준다고 답했습니다.**

    빠르고 간편한 세척

    빠르고 간편한 세척

    식기세척기에 넣을 수 있는 들러붙지 않는 회오리판으로 세척 시간을 줄일 수 있습니다.

    4.2L 팬으로 어떤 주방에도 어울리는 완벽한 크기

    4.2L 팬으로 어떤 주방에도 어울리는 완벽한 크기

    컴팩트형 디자인으로 크거나 작은 모든 주방에 적합합니다. 4.2리터 팬에 튀김 요리 500g, 닭다리 6개 또는 야채 500g까지 넣을 수 있습니다.

    시간 절약 및 전기 요금 절감

    시간 절약 및 전기 요금 절감

    오븐 대신 필립스 에어프라이어로 조리하면 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.***

    래피드 에어 테크놀로지로 맛있고 바삭한 맛

    래피드 에어 테크놀로지로 맛있고 바삭한 맛

    겉은 바삭하고 속은 부드러우며 기름은 거의 넣지 않거나 전혀 넣지 않아도 됩니다. 불가사리 형태로 독특하게 디자인된 래피드 에어 테크놀로지가 완벽한 공기 흐름을 만들어 매번 빠르고 맛있게 요리할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 기술 사양

      전압
      220~240  V
      소비전력
      1500  W
      코드 길이
      0.8  m
      진동수
      50~60  Hz
      즉시 켜짐/예열 필요 없음
      인터페이스
      디지털
      프리셋 버튼

    • 크기 및 무게

      제품 중량
      4.4  kg
      제품 규격(LxWxH)
      368x273x293mm

    • 일반 사양

      미끄럼 방지 받침
      내장형 코드 보관
      자동 전원 차단
      열 전도 방지 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 조절기
      60~200°C
      뜨거워지지 않는 본체(쿨 월)
      내장된 전원 스위치
      테크놀로지
      래피드 에어 테크놀로지
      전원 스위치
      시간 조절
      최대 60분
      논스틱 코팅
      보온 기능
      디지털 터치-스크린 인터페이스
      프리셋 기능
      조리 방법
      • 튀김
      • 로스팅
      • 그릴
      • 베이킹
      • 원팟 쿠킹
      • 볶음
      • 소테
      • 냉동 조리
      • 재가열
      • 해동
      • 건조
      • 토스트 굽기
      • 보온
      BPA 불포함 내부 코팅

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙

    • 서비스

      2년 보증

    • 지속 가능성

      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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    • *기존 튀김기로 가정에서 조리한 튀김과 비교.
    • **HomeID 사용자 중 설문 조사, 2021년 응답자 6000명.
    • ***필립스 에어프라이어를 사용한 실험실 내부 측정을 기준으로 한 평균 백분율. 닭가슴살(AF 설정 160C, 예열 안 함) 또는 연어살(AF 설정 200C, 예열 안 함) 조리와 A 등급 오븐 사용 비교.

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