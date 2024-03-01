맛있는 요리를 손쉽게 조리

겉은 바삭하고 속은 부드럽게. 독보적인 래피드 에어 테크놀로지로 시간과 에너지를 절약하면서도 맛을 그대로 유지할 수 있습니다. 버튼 하나로 13가지 조리 방법을 사용할 수 있으며 15분 이내에 맛있고 건강한 요리와 간식을 즐길 수 있습니다.