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    3000 시리즈 에어프라이어 7.2L

    NA342/00

    지글지글 소리와 함께 즐기는 다양한 요리

    빠른 베이킹부터 몇 시간 동안 끓이는 요리까지 16가지 기능으로 튀김 이상의 기능을 활용하세요. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 집에서 만든 맛있는 식사를 즐길 수 있습니다. 그리고 멋진 창을 통해 모든 것이 바삭하고 부드럽게 준비되는지 확인할 수 있습니다.

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    3000 시리즈 에어프라이어 7.2L

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    지글지글 소리와 함께 즐기는 다양한 요리

    항상 바삭하고 부드러우며 균일하게 조리

    • 조리 창
    • 래피드 에어 플러스 테크놀로지
    • 16가지 조리 기능을 하나에
    • 시간과 에너지 절약
    래피드 에어 플러스 테크놀로지로 빠르고 고르게 요리

    래피드 에어 플러스 테크놀로지로 빠르고 고르게 요리

    특허받은 래피드 에어 플러스 기술은 특유의 별 모양 디자인으로 뜨거운 공기를 음식 안팎으로 순환시켜 더 빠른 공기 흐름으로 30% 더 짧은 시간 내에 맛있는 집밥을 만들 수 있게 해줍니다.*

    스타일리시한 조리 창으로 요리 상태를 지속적으로 확인

    스타일리시한 조리 창으로 요리 상태를 지속적으로 확인

    이제 더 이상 막연히 추측하지 마세요. 요리하는 동안 음식을 보고 완벽하게 익었을 때를 확인할 수 있습니다. 스타일리시하게 요리할 수 있도록 설계되었습니다.

    맛은 그대로 유지

    맛은 그대로 유지

    필립스 소비자 중 83%가 필립스 에어프라이어 3000 시리즈로 만든 치킨 다리살이 오븐에서 만든 것보다 더 맛있다고 평가했습니다.******

    특별한 바스켓으로 기름을 추출하고 그대로 남겨두세요

    특별한 바스켓으로 기름을 추출하고 그대로 남겨두세요

    불필요한 지방이 최대 40% 제거되어 건강하고 풍부한 맛을 제공합니다.*** 바스켓은 조리할 때 팬에 고여 있는 지방과 음식을 분리해 줍니다.

    HomeID 앱에서 제공하는 무궁무진한 요리 영감

    HomeID 앱에서 제공하는 무궁무진한 요리 영감

    해당 에어프라이어에 적합한 10,000가지 이상의 맛있는 레시피와 간편한 단계별 조리법을 제공합니다.****

    단순한 에어프라이어를 넘어 간편한 16가지 조리 기능 제공

    단순한 에어프라이어를 넘어 간편한 16가지 조리 기능 제공

    베이킹, 그릴, 해동 및 재가열 등 16가지 조리 기능 중에서 선택하세요. 설정은 40℃부터 최대 24시간까지 조절 가능하여 건조 및 발효 기능도 이용할 수 있습니다.

    넉넉한 7.2L 용량으로 가족 전체 식사 준비 가능

    넉넉한 7.2L 용량으로 가족 전체 식사 준비 가능

    가족 모두를 위한 넉넉한 용량. 채소 최대 1400g, 닭다리 10개, 연어 6조각 또는 머핀 9개를 조리할 수 있습니다.

    손쉬운 컨트롤을 위한 터치스크린

    손쉬운 컨트롤을 위한 터치스크린

    간편한 터치스크린 조작으로 냉동 프라이, 신선한 프라이, 닭다리, 고기, 생선, 아침 식사, 채소, 머핀, 비건, 건조 과일, 보온 등 12가지 프리셋 중에서 선택할 수 있습니다. 즐겨찾기 버튼을 이용해 나만의 프리셋을 저장할 수도 있습니다.

    시간 및 에너지 절약

    시간 및 에너지 절약

    필립스 에어프라이어로 조리하면 오븐을 이용하는 경우에 비해 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.*****

    손쉬운 세척

    손쉬운 세척

    필립스 에어프라이어는 논스틱 코팅과 식기세척기 사용이 가능한 분리형 부품 덕분에 세척이 간편해, 더 많은 시간을 음식을 즐기는 데 할애할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      식기세척기 사용가능 부품

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      2,000W
      전압
      220~240V
      빈도
      50Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      용량
      7.2L
      내열성
      미끄럼 방지 받침
      투명 뚜껑
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      1m
      코드 보관
      보온 기능
      프로그램
      12
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      타이머
      리모컨
      아니요
      테크놀로지
      래피드 에어 플러스
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200°C
      관련 액세서리 1
      그릴 세트
      관련 액세서리 2
      아침 식사 세트
      관련 액세서리 3
      2단 조리 세트
      논스틱 코팅
      보증
      2년
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      453
      제품 넓이
      333
      제품 높이
      303.5
      제품 중량
      5.9kg
      제품 규격
      453x333x303.5mm
      포장 길이
      406
      포장 폭
      406
      포장 높이
      406
      포장 중량
      7.7kg
      포장 규격
      406x406x406mm

    • 내구성

      케이스
      지속 가능한 포장
      매뉴얼
      100% 재활용

    Badge-D2C

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    • *기존 튀김기로 가정에서 조리한 튀김과 비교
    • ** 래피드 에어 테크놀로지가 적용된 필립스 에어프라이어와 비교
    • ***닭다리: 생닭보다 지방이 최대 40% 적음
    • ****레시피의 수는 국가에 따라 다를 수 있습니다
    • *****필립스 에어프라이어를 사용한 실험실 내부 측정을 기준으로 한 백분율. 닭가슴살(AF 설정 160C, 예열 안 함) 또는 연어살(AF 설정 200C, 예열 안 함) 조리와 A 등급 오븐 사용 비교. 정확한 비율은 제품마다 다를 수 있음.
    • ******2024년 7월, 30명의 필립스 3000 시리즈 에어프라이어 사용자들을 대상으로 MetrixLab 테스트

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