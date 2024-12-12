지글지글 소리와 함께 즐기는 다양한 요리

빠른 베이킹부터 몇 시간 동안 끓이는 요리까지 16가지 기능으로 튀김 이상의 기능을 활용하세요. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 집에서 만든 맛있는 식사를 즐길 수 있습니다. 그리고 멋진 창을 통해 모든 것이 바삭하고 부드럽게 준비되는지 확인할 수 있습니다.