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지글지글 소리와 함께 즐기는 다양한 요리
빠른 베이킹부터 몇 시간 동안 끓이는 요리까지 16가지 기능으로 튀김 이상의 기능을 활용하세요. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 집에서 만든 맛있는 식사를 즐길 수 있습니다. 그리고 멋진 창을 통해 모든 것이 바삭하고 부드럽게 준비되는지 확인할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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특허받은 래피드 에어 플러스 기술은 특유의 별 모양 디자인으로 뜨거운 공기를 음식 안팎으로 순환시켜 더 빠른 공기 흐름으로 30% 더 짧은 시간 내에 맛있는 집밥을 만들 수 있게 해줍니다.*
이제 더 이상 막연히 추측하지 마세요. 요리하는 동안 음식을 보고 완벽하게 익었을 때를 확인할 수 있습니다. 스타일리시하게 요리할 수 있도록 설계되었습니다.
필립스 소비자 중 83%가 필립스 에어프라이어 3000 시리즈로 만든 치킨 다리살이 오븐에서 만든 것보다 더 맛있다고 평가했습니다.******
불필요한 지방이 최대 40% 제거되어 건강하고 풍부한 맛을 제공합니다.*** 바스켓은 조리할 때 팬에 고여 있는 지방과 음식을 분리해 줍니다.
해당 에어프라이어에 적합한 10,000가지 이상의 맛있는 레시피와 간편한 단계별 조리법을 제공합니다.****
베이킹, 그릴, 해동 및 재가열 등 16가지 조리 기능 중에서 선택하세요. 설정은 40℃부터 최대 24시간까지 조절 가능하여 건조 및 발효 기능도 이용할 수 있습니다.
가족 모두를 위한 넉넉한 용량. 채소 최대 1400g, 닭다리 10개, 연어 6조각 또는 머핀 9개를 조리할 수 있습니다.
간편한 터치스크린 조작으로 냉동 프라이, 신선한 프라이, 닭다리, 고기, 생선, 아침 식사, 채소, 머핀, 비건, 건조 과일, 보온 등 12가지 프리셋 중에서 선택할 수 있습니다. 즐겨찾기 버튼을 이용해 나만의 프리셋을 저장할 수도 있습니다.
필립스 에어프라이어로 조리하면 오븐을 이용하는 경우에 비해 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.*****
필립스 에어프라이어는 논스틱 코팅과 식기세척기 사용이 가능한 분리형 부품 덕분에 세척이 간편해, 더 많은 시간을 음식을 즐기는 데 할애할 수 있습니다.
일반 사양
원산지
기술 사양
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