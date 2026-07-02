더 안전하고 쉬운 바스켓 인출을 위해 설계된 EasySlide Rail

한 손만 사용할 수 있거나 요리 중 빠른 접근이 필요할 때, 특허받은 EasySlide Rail 기술*******로 확인, 흔들기, 재료 추가가 그 어느 때보다 쉬워집니다. 최고의 편리함과 안전성을 위해 설계된 슬라이딩 메커니즘은 부드럽고 안전하게 움직이며, 바스켓이 항상 레일 위에서 똑바로 안정적으로 유지되도록 합니다. 뜨거운 바스켓을 조리대에 놓는 것과 비교하여 화상 위험을 줄이고 더욱 안전하고 매끄러운 요리 경험을 제공합니다.