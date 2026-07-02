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    필립스 에어프라이어 5000 시리즈 스팀 레일 7.2L Airfryers

    NA547/07

    튀기기, 굽기, 베이킹... 그리고 스팀까지!

    구름처럼 부드러운 바오빵부터 황금빛 바삭한 치킨, 군침 도는 연어까지 모두 즐겨 보세요. 필립스 에어프라이어 5000 시리즈 스팀으로 새로운 식감의 세계를 경험하세요.

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    필립스 에어프라이어 5000 시리즈 스팀 레일 7.2L Airfryers

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    튀기기, 굽기, 베이킹... 그리고 스팀까지!

    스팀, 에어프라이 또는 두 가지를 동시에 사용해 보세요!

    • 더 많은 영양소를 위한 스팀 기술
    • 바삭하고 촉촉한 완벽함을 위한 스팀프라이 기능
    • 간편한 세척을 위한 자동 스팀클린 기능
    • 손쉬운 슬라이딩을 위한 프리미엄 레일
    • 매번 고르게 조리된 요리를 위한 RapidAir Plus 기술
    완벽한 스팀으로 부드럽고 섬세한 식감 구현

    완벽한 스팀으로 부드럽고 섬세한 식감 구현

    폭신한 만두, 부드러운 채소, 풍미 가득한 생선까지, 모두 스팀 기능이 있는 에어프라이어로 만들어 보세요. 음식이 눅눅해지지 않도록 적절한 양의 스팀을 주입하여 최대 87%의 영양소를 보존합니다.****

    겉은 바삭, 속은 촉촉 – 스팀프라이의 힘

    겉은 바삭, 속은 촉촉 – 스팀프라이의 힘

    이제 두 가지 장점을 모두 누려 보세요. 에어프라이와 스팀을 동시에 사용하여 겉은 황금빛 바삭함을, 속은 촉촉한 부드러움을 완성합니다. 황금빛 시나몬 롤, 바삭한 빵, 육즙 가득한 치킨, 한 단계 업그레이드된 채소 요리에 완벽합니다. 더 이상 타거나 덜 익는 일이 없습니다.******

    간편한 세척

    간편한 세척

    바스켓에 쌓인 기름때가 부드러워져 자동 SteamClean 기능으로 더욱 쉽게 제거됩니다.

    더 안전하고 쉬운 바스켓 인출을 위해 설계된 EasySlide Rail

    더 안전하고 쉬운 바스켓 인출을 위해 설계된 EasySlide Rail

    한 손만 사용할 수 있거나 요리 중 빠른 접근이 필요할 때, 특허받은 EasySlide Rail 기술*******로 확인, 흔들기, 재료 추가가 그 어느 때보다 쉬워집니다. 최고의 편리함과 안전성을 위해 설계된 슬라이딩 메커니즘은 부드럽고 안전하게 움직이며, 바스켓이 항상 레일 위에서 똑바로 안정적으로 유지되도록 합니다. 뜨거운 바스켓을 조리대에 놓는 것과 비교하여 화상 위험을 줄이고 더욱 안전하고 매끄러운 요리 경험을 제공합니다.

    더 빠르게 조리하고, 항상 완벽한 결과

    더 빠르게 조리하고, 항상 완벽한 결과

    더 이상 타거나 덜 익는 일이 없습니다. 독특한 별 모양 디자인의 RapidAir Plus 기술로 뜨거운 공기가 재료 주변과 내부를 더 빠르게 순환하여*** 매번 고르게 익히고 지방은 최대 90% 줄입니다.*

    일상적인 요구에 딱 맞는 크기

    일상적인 요구에 딱 맞는 크기

    채소 최대 1.4kg, 닭다리 10개, 연어 필레 6개 또는 머핀 9개를 조리합니다.

    음식을 확인하기 위해 바스켓을 빼낼 필요가 없습니다!

    음식을 확인하기 위해 바스켓을 빼낼 필요가 없습니다!

    더 이상 추측할 필요 없이 창을 통해 조리 과정을 지켜보고 완벽하게 익었는지 확인하세요.

    세라믹 코팅

    세라믹 코팅

    차세대 코팅은 PFAS 프리입니다. 눌어붙지 않고 내구성이 뛰어나며 긁힘에 강하고 세척이 간편합니다.

    완전히 새로운 다양성의 세계

    완전히 새로운 다양성의 세계

    굽기, 그릴, 찜, 재가열까지 21가지 조리 방법을 경험해 보세요. 설정은 최저 40°C부터 최대 24시간까지 가능하여 건조 및 발효에도 활용할 수 있습니다.

    HomeID 앱으로 무한한 영감

    HomeID 앱으로 무한한 영감

    에어프라이어 전용 10,000개 이상의 맛있는 레시피를 간편한 단계별 안내와 함께 만나보세요*****

    분리형 물탱크로 공간 절약

    분리형 물탱크로 공간 절약

    스팀 기능이 필요하지 않을 때는 물탱크를 분리하여 조리대 공간을 절약할 수 있습니다.

    더 빠른 조리로 시간과 에너지 절약

    더 빠른 조리로 시간과 에너지 절약

    오븐 대신 필립스 스팀 에어프라이어로 조리하면 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%의 에너지를 절약할 수 있습니다.**

    조용한 작동

    조용한 작동

    시끄러운 소음 없이 에어프라이어가 찌고, 굽고, 베이킹하는 동안 대화나 음악을 즐기세요.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      2,000W
      전압
      220~240V
      주파수
      50Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      주 재질
      메탈
      부 재료
      플라스틱
      색상
      골드
      용량
      7.2L
      내열성
      미끄럼 방지 받침
      투명 뚜껑
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      1m
      코드 보관
      아니요
      보온 기능
      프로그램
      12
      조리 방법
      튀기기, 로스팅, 굽기, 베이킹, 원팟 요리, 볶기, 소테, 냉동 요리, 재가열, 해동, 건조, 토스트, 보온, 찜, 발효, 콩피, 스팀
      바스켓 수
      1
      탈착 가능한 바스켓
      시간 범위
      0분~24시간
      온도 범위
      40~200°C
      리모컨
      아니요
      테크놀로지
      래피드 에어 플러스
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200°C
      관련 액세서리 1
      그릴 세트
      관련 액세서리 2
      베이킹 세트
      세라믹 코팅
      보증
      2년
      단일 또는 듀얼 바스켓
      단일 바스켓
      연결
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      457mm
      제품 폭
      334mm
      제품 높이
      320mm
      제품 중량
      8.9kg
      제품 규격
      457×334×320mm
      포장 박스 길이
      520mm
      박스 폭
      372mm
      포장 박스 높이
      370mm
      포장 박스 중량
      2.2kg
      포장 규격
      520×372×370mm

    • 내구성

      케이스
      지속 가능한 포장
      매뉴얼
      100% 재활용

    Badge-D2C

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    • *기존 튀김기로 조리한 감자튀김과 비교
    • **필립스 에어프라이어 내부 실험실 측정 기준; 닭가슴살(160°C 예열 없음) 또는 연어 필레(200°C, 예열 없음) 조리 시 A등급 오븐 사용 대비. 정확한 비율은 제품에 따라 다를 수 있습니다.
    • ***RapidAir 기술이 적용된 필립스 에어프라이어 대비
    • ****외부 실험실 측정, 브로콜리의 비타민 C 함량 기준.
    • *****레시피 수는 국가별로 다를 수 있습니다
    • ******통닭을 80분간 조리할 때 스팀 및 에어프라이 기능 사용 대비 에어프라이 기능만 사용한 경우 비교
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

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