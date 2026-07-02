폭신한 만두, 부드러운 채소, 풍미 가득한 생선까지, 모두 스팀 기능이 있는 에어프라이어로 만들어 보세요. 음식이 눅눅해지지 않도록 적절한 양의 스팀을 주입하여 최대 87%의 영양소를 보존합니다.****
겉은 바삭, 속은 촉촉 – 스팀프라이의 힘
이제 두 가지 장점을 모두 누려 보세요. 에어프라이와 스팀을 동시에 사용하여 겉은 황금빛 바삭함을, 속은 촉촉한 부드러움을 완성합니다. 황금빛 시나몬 롤, 바삭한 빵, 육즙 가득한 치킨, 한 단계 업그레이드된 채소 요리에 완벽합니다. 더 이상 타거나 덜 익는 일이 없습니다.******
간편한 세척
바스켓에 쌓인 기름때가 부드러워져 자동 SteamClean 기능으로 더욱 쉽게 제거됩니다.
더 안전하고 쉬운 바스켓 인출을 위해 설계된 EasySlide Rail
한 손만 사용할 수 있거나 요리 중 빠른 접근이 필요할 때, 특허받은 EasySlide Rail 기술*******로 확인, 흔들기, 재료 추가가 그 어느 때보다 쉬워집니다. 최고의 편리함과 안전성을 위해 설계된 슬라이딩 메커니즘은 부드럽고 안전하게 움직이며, 바스켓이 항상 레일 위에서 똑바로 안정적으로 유지되도록 합니다. 뜨거운 바스켓을 조리대에 놓는 것과 비교하여 화상 위험을 줄이고 더욱 안전하고 매끄러운 요리 경험을 제공합니다.
더 빠르게 조리하고, 항상 완벽한 결과
더 이상 타거나 덜 익는 일이 없습니다. 독특한 별 모양 디자인의 RapidAir Plus 기술로 뜨거운 공기가 재료 주변과 내부를 더 빠르게 순환하여*** 매번 고르게 익히고 지방은 최대 90% 줄입니다.*
일상적인 요구에 딱 맞는 크기
채소 최대 1.4kg, 닭다리 10개, 연어 필레 6개 또는 머핀 9개를 조리합니다.
음식을 확인하기 위해 바스켓을 빼낼 필요가 없습니다!
더 이상 추측할 필요 없이 창을 통해 조리 과정을 지켜보고 완벽하게 익었는지 확인하세요.
세라믹 코팅
차세대 코팅은 PFAS 프리입니다. 눌어붙지 않고 내구성이 뛰어나며 긁힘에 강하고 세척이 간편합니다.
완전히 새로운 다양성의 세계
굽기, 그릴, 찜, 재가열까지 21가지 조리 방법을 경험해 보세요. 설정은 최저 40°C부터 최대 24시간까지 가능하여 건조 및 발효에도 활용할 수 있습니다.
HomeID 앱으로 무한한 영감
에어프라이어 전용 10,000개 이상의 맛있는 레시피를 간편한 단계별 안내와 함께 만나보세요*****
분리형 물탱크로 공간 절약
스팀 기능이 필요하지 않을 때는 물탱크를 분리하여 조리대 공간을 절약할 수 있습니다.
더 빠른 조리로 시간과 에너지 절약
오븐 대신 필립스 스팀 에어프라이어로 조리하면 최대 50% 더 빠르게 조리하고 최대 70%의 에너지를 절약할 수 있습니다.**