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당기는 느낌을 최소화
필립스 코털 트리머 3000 시리즈는 원치 않는 코털, 귀털, 눈썹을 부드럽게 제거해줍니다. ProtecTube 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 당기는 느낌 없이 쉽고 빠르고 편안하게 트리밍할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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혁신적인 ProtecTube 기술이 적용된 커터의 초박형 포일 가드와 둥글게 처리된 팁이 피부 자극을 막아줍니다. 또한 2개의 칼날은 서로 개별적으로 움직이기 때문에 체모가 끼이지 않아 당기는 느낌이 없습니다.
커터와 가드에 날카로운 초정밀 커팅 슬롯이 부착되어 있어 빠르고 효율적으로 제모할 수 있습니다.
소프트 파우치 포함: AA 배터리 및 눈썹 빗 2개.
텍스처 손잡이가 남성용 코털 트리머를 사용할 때 그립감과 제어력을 향상하며, 켜기/끄기 스위치는 작동하기 쉬운 곳에 위치해있습니다.
상자에 동봉된 AA 배터리로 귀털 및 코털 트리머를 바로 사용해 보세요.
윤활유를 도포할 필요가 없어 관리가 용이합니다.
모든 그루밍 제품은 오래 동안 사용 가능합니다. 2년 보증이 제공되며 윤활이 필요하지 않습니다.
필립스 코털 트리머는 귀 또는 코 안쪽은 물론, 눈썹에도 쉽게 닿을 수 있는 최적의 각도로 설계되었습니다. 필립스 코털 트리머를 사용하면 원치 않는 모든 체모를 효율적으로 제거할 수 있습니다.
100% 방수 수염 트리머를 수돗물로 간단히 헹구면 완벽하고 간편하게 세척할 수 있습니다.
3mm 또는 5mm 눈썹 빗을 사용하여 눈썹을 일정 길이로 다듬거나 정리할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
커팅 시스템
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