당기거나 베이거나 상처남을 방지하는 세이프가드 트리머

혁신적인 필립스 세이프가드 트리머에서는 커터가 초박형 포일 가드로 보호되므로 피부가 아닌 체모만 유입됩니다. 서로 별개로 움직이는 두개의 칼날 사이에 체모가 끼이지 않아 당기는 느낌이 없습니다.