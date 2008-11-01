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    Nosetrimmer series 3000 방수 코털제거기

    NT9110/30

    안전하고 빠르고 쉽게

    필립스 코털, 귀털 및 눈썹 트리머는 안전하고 빠르며 쉬운 트리밍을 위해 강력한 정밀 마이크로 트리머를 사용합니다.

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    당기거나 베이거나 상처남을 방지하는 세이프가드 트리머

    당기거나 베이거나 상처남을 방지하는 세이프가드 트리머

    혁신적인 필립스 세이프가드 트리머에서는 커터가 초박형 포일 가드로 보호되므로 피부가 아닌 체모만 유입됩니다. 서로 별개로 움직이는 두개의 칼날 사이에 체모가 끼이지 않아 당기는 느낌이 없습니다.

    최적의 컨트롤을 위한 소프트 그립

    최적의 컨트롤을 위한 소프트 그립

    부드러운 고무 손잡이를 채용하여 젖은 상태에서도 안전하게 잡을 수 있으며 제품 작동 시 정교한 조절이 가능합니다.

    가장 쉽고 편안하게 닿을 수 있는 최적의 각도

    가장 쉽고 편안하게 닿을 수 있는 최적의 각도

    기술 사양

    • 원하는 스타일 연출

      스타일링 도구
      2가지 눈썹 빗

    • 유지관리

      내구성
      보호 캡
      보증
      2년 무상 A/S

    • 편안함

      사용
      • 쉽게 닿을 수 있는 최적의 각도
      • 최적의 컨트롤을 위한 소프트 그립 코팅

    • 편리한 사용

      습식 및 건식 사용
      사용과 세척이 편리한 100% 방수

    Badge-D2C

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