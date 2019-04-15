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    6000 series 마이크 장착 이어폰형 헤드폰

    PRO6105BK/00

    완벽한 선명함

    선명한 사운드가 필요하신가요? 이 유선 이어폰형 헤드폰은 재생 목록에서 팟캐스트, 통화까지 탁월한 선명함을 제공합니다. 고해상도 스트리밍 서비스를 감상할 때도 더 풍부한 소리와 함께 감상할 수 있습니다.

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    6000 series 마이크 장착 이어폰형 헤드폰

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    완벽한 선명함

    • 8.6mm 드라이버/밀폐형
    • 내장형 마이크
    • 블랙
    • 이어폰

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    스마트폰을 만지지 않고도 통화 시 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다. 음악이나 팟캐스트를 들을 때 완벽하게 튜닝된 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명하고 섬세한 사운드를 제공합니다.

    고해상도 오디오. 더 풍부한 사운드

    고해상도 스트리밍 서비스를 즐겨 들으시나요? 이 고해상도 오디오 헤드폰으로 더 풍부한 사운드를 들어보세요. 최대 40kHz의 고주파를 재현할 수 있어 이동 중에도 더욱 섬세한 사운드를 들을 수 있습니다.

    3개의 교체형 고무 이어버드 커버. 편안한 착용감

    타원형 어쿠스틱 튜브와 세 가지 크기의 교체형 고무 이어버드 커버는 완벽하게 소음을 차단합니다. 하루 종일 편안한 청취와 뛰어난 적정 수준의 소음 차단을 즐기세요.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      8.6
      다이어프램
      Mylar 돔
      마그넷 유형
      네오디뮴
      음성 코일
      CCAW
      주파수 응답
      7-40,000Hz
      감도
      109  dB

    • 연결

      마이크
      마이크 입력 3.5mm 잭
      커넥터 마감
      금 도금
      케이블 길이
      1.2  m

    • 외부 상자

      길이
      38  cm
      소비자 패키지 수
      24
      18.3  cm
      총 중량
      1.59  kg
      높이
      19.6  cm
      GTIN
      1 69 51613 98178 5
      순 중량
      0.432  kg
      용기 중량
      1.158  kg

    • 내부 상자

      길이
      18  cm
      소비자 패키지 수
      3
      8.2  cm
      높이
      7.8  cm
      순 중량
      0.054  kg
      총 중량
      0.17  kg
      용기 중량
      0.116  kg
      GTIN
      2 69 51613 98178 2

    • 포장 크기

      높이
      17.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      7  cm
      깊이
      2.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 98178 8
      총 중량
      0.05  kg
      순 중량
      0.018  kg
      용기 중량
      0.032  kg

    • 액세서리

      이어캡
      예비용 2쌍

    • UPC

      UPC
      8 40063 20210 8

    Badge-D2C

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