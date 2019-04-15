선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

스마트폰을 만지지 않고도 통화 시 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다. 음악이나 팟캐스트를 들을 때 완벽하게 튜닝된 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명하고 섬세한 사운드를 제공합니다.