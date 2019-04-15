PRO6105BK/00
완벽한 선명함
선명한 사운드가 필요하신가요? 이 유선 이어폰형 헤드폰은 재생 목록에서 팟캐스트, 통화까지 탁월한 선명함을 제공합니다. 고해상도 스트리밍 서비스를 감상할 때도 더 풍부한 소리와 함께 감상할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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스마트폰을 만지지 않고도 통화 시 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다. 음악이나 팟캐스트를 들을 때 완벽하게 튜닝된 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명하고 섬세한 사운드를 제공합니다.
고해상도 스트리밍 서비스를 즐겨 들으시나요? 이 고해상도 오디오 헤드폰으로 더 풍부한 사운드를 들어보세요. 최대 40kHz의 고주파를 재현할 수 있어 이동 중에도 더욱 섬세한 사운드를 들을 수 있습니다.
타원형 어쿠스틱 튜브와 세 가지 크기의 교체형 고무 이어버드 커버는 완벽하게 소음을 차단합니다. 하루 종일 편안한 청취와 뛰어난 적정 수준의 소음 차단을 즐기세요.
사운드
연결
외부 상자
내부 상자
포장 크기
액세서리
UPC
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