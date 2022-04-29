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  • 어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요. 어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요. 어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요.

    OneBlade 얼굴 + 바디

    QP2824/10

    어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요.

    필립스 OneBlade는 어떠한 길이의 수염도 다듬고, 면도하며, 깔끔한 라인과 가장자리를 만들 수 있는 새롭고 혁신적인 하이브리드 스타일러입니다. 여러 단계와 도구를 사용할 필요가 없습니다. OneBlade 하나면 충분합니다.

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    OneBlade 얼굴 + 바디

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    모두 보기 OneBlade 얼굴용

    어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요.

    털은 자르고 피부는 보호

    • 트리밍, 라인 정리, 면도
    • 오리지널 면도날
    • 5-in-1 조절식 빗
    고유한 OneBlade 기술

    고유한 OneBlade 기술

    필립스 OneBlade에는 얼굴 그루밍용으로 설계된 혁신적인 기술이 적용되었습니다. 이를 통해 어떤 길이의 수염도 면도할 수 있으며 글라이드 코팅과 둥근 팁이 결합된 이중 보호 시스템이 더욱 쉽고 편안한 면도를 보장합니다. 분당 12,000회의 고속 작동 커터를 통해 긴 수염도 효과적으로 면도할 수 있습니다.

    클릭온 스터블 빗 3개(1, 3, 5mm)

    클릭온 스터블 빗 3개(1, 3, 5mm)

    함께 제공되는 3개의 스터블 빗 중 하나를 사용하여 수염을 원하는 길이로 정밀하게 다듬을 수 있습니다. 1mm는 방금 자라난 수염, 3mm는 깔끔하게 다듬은 수염, 5mm는 약간 길게 다듬은 수염 스타일에 적합합니다.

    선명한 라인

    선명한 라인

    양면 면도날로 정교한 라인을 만들어보세요. 어느 방향으로든 면도할 수 있어 잘 볼 수 있을 뿐만 아니라, 자르는 털을 모두 확인할 수 있습니다. 몇 초 만에 스타일을 완성하세요!

    깔끔한 면도

    깔끔한 면도

    OneBlade는 전통적인 면도날처럼 피부에 매우 밀착시켜 면도하지 않아 피부를 더욱 편안하게 보호합니다. 수염이나 체모가 난 방향의 반대로도 얼굴과 몸의 어떤 길이의 털이든 손쉽게 면도할 수 있습니다. 얼굴용과 몸용 각각 하나씩 두 개의 면도날이 포함되어 있습니다.

    양면 면도날: 뛰어난 정밀성과 제어력을 얻을 수 있도록 설계

    양면 면도날: 뛰어난 정밀성과 제어력을 얻을 수 있도록 설계

    OneBlade는 얼굴의 윤곽을 따라 움직이면서 모든 부위를 쉽고 편안하게 트리밍하고 면도할 수 있습니다. 양면 면도날을 사용하여 원하는 방향으로 움직이면서 가장자리를 스타일링하고 깔끔한 라인을 만들 수 있습니다.

    민감한 부위를 위한 클릭온 스킨 가드

    민감한 부위를 위한 클릭온 스킨 가드

    민감한 부위를 더욱 안전하게 보호하려면 스킨 가드를 부착하세요.

    클릭온 바디용 빗(3mm)

    클릭온 바디용 빗(3mm)

    바디용 빗(3mm)을 부착하면 어느 방향으로든 손쉽게 트리밍할 수 있습니다.

    언제 어디서든 간편한 충전

    언제 어디서든 간편한 충전

    집에서나 이동 중에도 충전할 수 있어 일상은 물론 여행 시에도 편리하게 사용할 수 있습니다.

    쉽게 마모되지 않는 면도날

    쉽게 마모되지 않는 면도날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 면도날은 최대 4개월* 동안 사용 가능하며, 항상 새것 같은 느낌을 유지합니다. 면도날에 교체 표시기(배출 아이콘)가 나타나면 면도날이 최적의 성능이 아닐 수 있으므로 최상의 면도 경험을 위해 면도날을 교체하는 것이 좋습니다.

    습식 및 건식 사용

    습식 및 건식 사용

    OneBlade는 완전 방수(IPX7) 설계로 세척이 간편합니다. 수도꼭지 아래에서 헹구기만 하면 됩니다. 젖은 상태나 마른 상태 모두 상관없으며, 샤워 중에도 면도할 수 있습니다. 면도 거품도 필요하지 않습니다.

    오래 지속되는 배터리

    오래 지속되는 배터리

    충전식 NimH 배터리는 8시간 충전 후 45분 동안 일정한 면도 성능을 제공합니다.

    기술 사양

    • Trimming & shaving performance

      Shaving system
      • 입체-면도 기술
      • 듀얼 프로텍션 시스템
      • 오리지널 면도날
      Trimming system
      • 입체-면도 기술
      • 오리지널 면도날

    • 액세서리

      유지관리
      보호 캡
      • 클릭온 스킨 가드
      • 클릭온 바디용 빗
      • 스터블 빗(1, 3, 5mm)
      교체용 추가 면도날

    • 소비전력

      배터리 유형
      Ni-MH
      충전
      8시간 완충
      자동 전압
      5V
      작동 시간
      45분
      최대 소비 전력
      0.5  W
      어댑터 유형
      USB-A

    • 디자인

      색상
      라임 그린, 차콜 그레이
      핸들
      인체공학적 손잡이와 그립감

    • 서비스

      교체용 헤드
      • 4개월마다 교체**
      • QP210, QP220, QP230
      • QP610, QP620, QP410, QP420
      2년 품질 보증서

    • 편리한 사용

      충전
      • 충전식
      • USB-A 충전(5V⎓ / ≥1A)
      습식 및 건식 사용
      USB-A charging
      전원 어댑터 미포함

    Badge-D2C

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    • 최상의 면도 경험을 위해 주 2회 완전 면도를 기준으로 합니다. 실제 결과는 달라질 수 있습니다.

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