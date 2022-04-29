어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요.

필립스 OneBlade는 어떠한 길이의 수염도 다듬고, 면도하며, 깔끔한 라인과 가장자리를 만들 수 있는 새롭고 혁신적인 하이브리드 스타일러입니다. 여러 단계와 도구를 사용할 필요가 없습니다. OneBlade 하나면 충분합니다.