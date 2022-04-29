QP2824/10
어떤 길이의 털이든 트리밍하고, 라인을 다듬고, 면도하세요.
필립스 OneBlade는 어떠한 길이의 수염도 다듬고, 면도하며, 깔끔한 라인과 가장자리를 만들 수 있는 새롭고 혁신적인 하이브리드 스타일러입니다. 여러 단계와 도구를 사용할 필요가 없습니다. OneBlade 하나면 충분합니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스 OneBlade에는 얼굴 그루밍용으로 설계된 혁신적인 기술이 적용되었습니다. 이를 통해 어떤 길이의 수염도 면도할 수 있으며 글라이드 코팅과 둥근 팁이 결합된 이중 보호 시스템이 더욱 쉽고 편안한 면도를 보장합니다. 분당 12,000회의 고속 작동 커터를 통해 긴 수염도 효과적으로 면도할 수 있습니다.
함께 제공되는 3개의 스터블 빗 중 하나를 사용하여 수염을 원하는 길이로 정밀하게 다듬을 수 있습니다. 1mm는 방금 자라난 수염, 3mm는 깔끔하게 다듬은 수염, 5mm는 약간 길게 다듬은 수염 스타일에 적합합니다.
양면 면도날로 정교한 라인을 만들어보세요. 어느 방향으로든 면도할 수 있어 잘 볼 수 있을 뿐만 아니라, 자르는 털을 모두 확인할 수 있습니다. 몇 초 만에 스타일을 완성하세요!
OneBlade는 전통적인 면도날처럼 피부에 매우 밀착시켜 면도하지 않아 피부를 더욱 편안하게 보호합니다. 수염이나 체모가 난 방향의 반대로도 얼굴과 몸의 어떤 길이의 털이든 손쉽게 면도할 수 있습니다. 얼굴용과 몸용 각각 하나씩 두 개의 면도날이 포함되어 있습니다.
OneBlade는 얼굴의 윤곽을 따라 움직이면서 모든 부위를 쉽고 편안하게 트리밍하고 면도할 수 있습니다. 양면 면도날을 사용하여 원하는 방향으로 움직이면서 가장자리를 스타일링하고 깔끔한 라인을 만들 수 있습니다.
민감한 부위를 더욱 안전하게 보호하려면 스킨 가드를 부착하세요.
바디용 빗(3mm)을 부착하면 어느 방향으로든 손쉽게 트리밍할 수 있습니다.
집에서나 이동 중에도 충전할 수 있어 일상은 물론 여행 시에도 편리하게 사용할 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 면도날은 최대 4개월* 동안 사용 가능하며, 항상 새것 같은 느낌을 유지합니다. 면도날에 교체 표시기(배출 아이콘)가 나타나면 면도날이 최적의 성능이 아닐 수 있으므로 최상의 면도 경험을 위해 면도날을 교체하는 것이 좋습니다.
OneBlade는 완전 방수(IPX7) 설계로 세척이 간편합니다. 수도꼭지 아래에서 헹구기만 하면 됩니다. 젖은 상태나 마른 상태 모두 상관없으며, 샤워 중에도 면도할 수 있습니다. 면도 거품도 필요하지 않습니다.
충전식 NimH 배터리는 8시간 충전 후 45분 동안 일정한 면도 성능을 제공합니다.
Trimming & shaving performance
액세서리
소비전력
디자인
서비스
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.