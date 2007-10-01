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    arcitec 전기 면도기

    RQ1095/21

    1 수상 내용

    세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

    최고만을 원하는 남성을 위해 arcitec은 유연한 회전식 기능에 삼중 트랙 쉐이빙 헤드를 결합하여 목까지도 완벽하게 밀착 면도가 가능합니다.

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    arcitec 전기 면도기

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    세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기

    목까지 완벽한 밀착 면도

    • 젯 클린 시스템
    • LED 디스플레이 장착
    모든 곡선을 따라 움직이는 유연한 회전식 기능

    모든 곡선을 따라 움직이는 유연한 회전식 기능

    쉐이빙 유닛의 독립적으로 작동하는 유연한 세 헤드가 모든 범위로 회전합니다. 이 독특한 기능으로 굴곡이 있는 부분의 피부와도 완전히 밀착되므로 가장 면도하기 힘든 목 부분의 털도 완벽하게 면도가 됩니다.

    면도 면적이 50% 더 넓은 트리플 트랙 면도헤드

    면도 면적이 50% 더 넓은 트리플 트랙 면도헤드

    삼중 트랙 면도헤드의 세가지 트랙이 일반 단일 트랙 회전식 면도헤드보다 50% 더 넓은 면적을 면도합니다.

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    수퍼 리프트 앤 컷 기술

    이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.

    정밀 커팅 시스템

    정밀 커팅 시스템

    초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.

    정밀 튜브 트리머

    정밀 튜브 트리머

    고도의 정밀도와 기동성을 위해 특허 받은 튜브 트리머 기술입니다. 콧수염과 짧은 구레나룻의 윤곽을 잡을 때 완벽합니다.

    물 세척이 가능한 면도기

    물 세척이 가능한 면도기

    세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      받침대
      • 파워 포드
      • 젯 클린 시스템
      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 디자인

      마감
      • 유리로 코팅된 디스플레이
      • LED 디스플레이

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 트리플 트랙 면도헤드
      • 정밀 커팅 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 기술
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      • 유연한 회전식 기능
      • 회전식 쉐이빙 유닛
      스타일링
      피부에 편안한 프리시젼 트리머

    • 편리한 사용

      디스플레이
      • 충전 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      세척
      • 자동 클리닝 시스템
      • 방수 제품
      • 청소 표시등
      충전
      • 충전식
      • 고속 충전
      충전
      1시간
      면도 시간
      21일

    Badge-D2C

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