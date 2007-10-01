RQ1095/21
세계 1위 브랜드에서 만든 최고의 면도기
최고만을 원하는 남성을 위해 arcitec은 유연한 회전식 기능에 삼중 트랙 쉐이빙 헤드를 결합하여 목까지도 완벽하게 밀착 면도가 가능합니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
쉐이빙 유닛의 독립적으로 작동하는 유연한 세 헤드가 모든 범위로 회전합니다. 이 독특한 기능으로 굴곡이 있는 부분의 피부와도 완전히 밀착되므로 가장 면도하기 힘든 목 부분의 털도 완벽하게 면도가 됩니다.
삼중 트랙 면도헤드의 세가지 트랙이 일반 단일 트랙 회전식 면도헤드보다 50% 더 넓은 면적을 면도합니다.
이중 면도날 시스템은 수염을 살짝 들어올려 피부 아래의 수염도 편안하게 면도합니다.
초박형 면도헤드에 보통 길이의 수염을 면도하는 홈과 가장 짧은 수염을 면도하는 망이 적용되어 있습니다.
고도의 정밀도와 기동성을 위해 특허 받은 튜브 트리머 기술입니다. 콧수염과 짧은 구레나룻의 윤곽을 잡을 때 완벽합니다.
세면대에서 손쉽게 헹굴 수 있는 방수 면도기입니다.
액세서리
디자인
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.