전기면도기
밀착 면도 유지
면도날은 매년 에베레스트 높이를 49번 정도 움직입니다! 이러한 사용 후에는 최고 재질의 면도날이라 할지라도 칼날이 무뎌지기 마련입니다. 면도기의 최대 성능을 유지하려면 헤드를 2년마다 교체하십시오. 모든 혜택 보기
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밀착 면도 유지
최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙헤드 교체
2개의 면도날로 구성된 수퍼 리프트 앤 컷 시스템
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
정밀 커팅 시스템
필립스 면도기에는 홈은 긴 수염을 면도하고, 망은 가장 짧은 수염을 면도해 주는 초박형 헤드가 장착되어 있습니다.
면도 면적이 50% 더 넓은 트리플 트랙 면도헤드
삼중 트랙 면도헤드의 세가지 트랙이 일반 단일 트랙 회전식 면도헤드보다 50% 더 넓은 면적을 면도합니다.
모든 곡선을 따라 움직이는 유연한 회전식 기능
쉐이빙 유닛의 독립적으로 작동하는 유연한 세 헤드가 모든 범위로 회전합니다. 이 독특한 기능으로 굴곡이 있는 부분의 피부와도 완전히 밀착되므로 가장 면도하기 힘든 목 부분의 털도 완벽하게 면도가 됩니다.
기술 사양
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면도 시스템
- 쉐이빙 유닛
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1
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쉐이빙 유닛
- 사용 가능한 제품 유형
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1050X
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1059X
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1090X
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RQ1050
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RQ1051
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RQ1052
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RQ1060
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RQ1061
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RQ1062
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RQ1075
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RQ1076
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RQ1077
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RQ1085
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RQ1087
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RQ1090
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RQ1095
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