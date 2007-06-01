모든 곡선을 따라 움직이는 유연한 회전식 기능

쉐이빙 유닛의 독립적으로 작동하는 유연한 세 헤드가 모든 범위로 회전합니다. 이 독특한 기능으로 굴곡이 있는 부분의 피부와도 완전히 밀착되므로 가장 면도하기 힘든 목 부분의 털도 완벽하게 면도가 됩니다.