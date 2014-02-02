단종됨
RQ1141/16
듀얼프리시즌과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 40분간 무선 사용
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
4.7
5점 만점
3
리뷰
100%
의 추천 제품
물감나라
02/02/2014
한국
전기면도기도 쓸만하네요~
피부가 예민한 편이라 1회용 면도기를 항상 쌓아놓고 사용했는데, 그래도 항상 면도 후 피부가 울굿불굿 트러블과 또 심한 당김 및 간혹 자잘한 상처로 인해서 불편했지만 칼 면도기만의 깔끔함 때문에 불편을 감소하고 있었어요. 그러다 홈쇼핑에서 필립스 방수면도기를 보면서 면도후 당김과 상처 및 세척, 그리고 우수한 면도성능에 호감을 갖고 딱 광고의 반만큼만 밑어보고 구매했어요. 일단 첫째는, 칼면도보다 상처가 없어서 좋구요. 둘째는, 면도 후 얼굴당김현상이 현저히 적습니다. 셋째는, 완전방수라 샤워하면서 풍부한 거품으로 사용하니 부드럽게 밀리고, 또 물로 세척이 가능하니 매우 위생적입니다. 넷쨋는, 구입때 한번 충전했는데 현재까지(4주째)사용하고 있습니다. 다섯째, 면도성능....전반적으로 좋습니다. 물론 칼면도처럼 모공속까지 면도되지는 않지만 보편적으로 깔끔한 상태로 면도가 완성되네요. 그리고 전기면도기를 처음사용한다면 얼굴곡면과 수염의 방향을 고려하여 면도방향과 압력을 잘 조정하셔야 더욱 깔끔한 면도가 될것 같으니 유념하셔야할것 같습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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ajji5
04/11/2013
한국
곡선을 따라 한번의 움직임으로 깨끗
타사제품을 소유하고 있는데 부드럽지 못해 일반 면도기를 사용하기도 했는데 필립스 면도기는 부드러울뿐 아니라 한번 지나간 곳에 두번 갈 필요가 없다는 것이 장점
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털보동생누나
06/03/2014
한국
건식은 좀 따끔따끔 놀라게됨
부드럽게 턱도 문제없음. 성격이 대충이고 위생개념이 좋지않아 면도를하고 수풀을 이루는 동생에게 사줬더니 사람됬음
예, 이 제품을 추천합니다.
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