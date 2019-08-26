단종됨
RQ1185/21
듀얼프리시젼과 자이로플렉스 2D
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
프리시젼 트리머 및 파우치
젯클린 시스템
듀얼프리시젼 헤드는 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
자이로플렉스 2D 입체 쉐이빙헤드가 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
4.6
5점 만점
9
리뷰
100%
의 추천 제품
없음니다
26/08/2019
한국
확인 된 구매자
제품이 튼튼하고 오래사용합니다
우선 손에 착감기는스타일 수염 컷팅이 부드럽게잘 깍겨요 오래 쓸수있어요 ㅋㅋㅋ 오래사용할수있는 좋은 현재 7~8째사용하는 면도기입니다
찬성
부드럽게 절삭력좋음
반대
소리가조금있음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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왕갈매기
11/05/2015
한국
아주 좋습니다.
아침마다 일회용 면도기로 면도 하다가 베인적이 너무 많았는데 깔끔하게 면도된 얼굴을 볼때마다 아주 상쾌 합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
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여유로움삶
10/04/2014
한국
깔끔한 외모와 가벼운 소리와 면도에 만족합니다.
제품 개봉후 아주 만족하였다. 멋진 바디와 맑은 소리가 우선 만족했고 면도후 느낌도... 그리고 클린시스템 사용후에 상큼함도 아주 만족스럽더군요. 앞으로 계속 꾸준히 만족하고 싶습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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