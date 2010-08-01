간편한 건식면도 및 상쾌한 습식면도가 가능한 아쿠아텍

아쿠아텍 기능으로 자신이 선호하는 방식으로 면도가 가능합니다. 편안한 건식 면도는 물론 쉐이빙 폼 또는 젤을 사용하여 피부 자극이 거의 없는 상쾌한 습식 면도도 가능합니다.