검색어

  • 최고의 면도감 최고의 면도감 최고의 면도감

    Shaver series 9000 SensoTouch 습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

    RQ1280/21

    최고의 면도감

    최첨단 필립스 면도기 센소터치3D(SensoTouch 3D) RQ1280는 최고의 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Shaver series 9000 SensoTouch 습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    최고의 면도감

    자이로플렉스 3D 시스템

    • 울트라트랙과 자이로플렉스 3D
    • 1시간 충전으로 60분간 사용 가능
    • 프리시젼 트리머
    • 젯클린 시스템
    필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

    필립스 자이로플렉스 3D 시스템은 모든 얼굴선에 밀착되어 움직입니다.

    자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.

    울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.

    울트라트랙 헤드는 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 잘라냅니다.

    밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 쉐이빙헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.

    수퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 면도기

    수퍼 리프트 앤 컷 기능을 갖춘 면도기

    필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.

    간편한 건식면도 및 상쾌한 습식면도가 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식면도 및 상쾌한 습식면도가 가능한 아쿠아텍

    아쿠아텍 기능으로 자신이 선호하는 방식으로 면도가 가능합니다. 편안한 건식 면도는 물론 쉐이빙 폼 또는 젤을 사용하여 피부 자극이 거의 없는 상쾌한 습식 면도도 가능합니다.

    매끄럽고 마찰이 적은 스킨글라이드 기능이 자극을 최소화합니다.

    매끄럽고 마찰이 적은 스킨글라이드 기능이 자극을 최소화합니다.

    마찰을 줄여주는 스킨글라이드 기능이 적용된 쉐이빙헤드가 피부를 따라 부드럽게 움직여 보다 쉬운 밀착 면도가 가능합니다.

    정교한 제어를 위해 인체공학적으로 설계된 이지그립

    정교한 제어를 위해 인체공학적으로 설계된 이지그립

    미끄럼 방지 코팅 및 인체공학적 이지 그립이 적용된 손잡이로 밀착 제어 및 최고의 정밀 면도를 보장합니다.

    젯 클린+ 시스템은 충전과 동시에 면도날을 세척하고 매끄럽게 합니다.

    젯 클린+ 시스템은 충전과 동시에 면도날을 세척하고 매끄럽게 합니다.

    매일 사용 후 젯클린+ 시스템을 통해 충전과 동시에 면도날을 세척하고 매끄럽게 합니다. 또한 상황에 따라 3가지 세척 설정(일반 사용을 위한 자동 설정, 에너지 사용을 40% 줄이는 친환경 설정과 부품별 청소를 위한 집중 설정)을 제공합니다.

    피부에 편안한 프리시젼 트리머

    피부에 편안한 프리시젼 트리머

    피부에 편안한 특수한 프리시젼 트리머 시스템이 불필요한 피부 자극을 방지해줍니다. 완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 쉽게 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 물류 제원

      상자당 수량
      2  개입
      EAN
      87-1010352336-9
      규격
      가로 13.6 x 폭 25.5 x 세로 24.5  cm
      중량
      1.745  kg

    • 액세서리

      받침대
      접이식 충전대
      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡
      휴대용 파우치
      고급 파우치
      고급 여행용 파우치
      젯 클린 시스템

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      작동 시간
      60  minute(s)
      대기 전력
      0.15  W
      최대 소비 전력
      5.4  W
      자동 전압
      100-240  V

    • 디자인

      마감
      • 크롬 도금 프레임
      • LED 디스플레이
      핸들
      • 슬림형 핸들
      • 이지그립
      • 미끄럼 방지 손잡이
      색상
      블랙

    • 서비스

      교체용 헤드
      RQ12로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      피부 보호
      스킨글라이드
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      자이로플렉스 3D 입체 방식
      면도 시스템
      • 울트라트랙 면도헤드
      • 특허 받은 수퍼 리프트 앤 컷
      • 스피드엑셀 면도헤드
      스타일링
      피부에 편안한 프리시젼 트리머

    • 편리한 사용

      디스플레이
      • 숫자가 전부 표시된 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      세척
      방수 제품
      충전
      • 1시간
      • 충전식
      • 무선
      • 고속 충전
      습식 및 건식 사용
      • 습식 및 건식 사용
      • 젯 클린
      면도 시간
      최대 20일
      젯 클린+
      • 3가지 세척 설정
      • 자동
      • 세척, 윤활효과와 충전
      • 집중
      • 저전력

    구성품

    기타 구성품

    • 세척액
    • 젯 클린+
    • 고급 파우치
    • 충전대
    • 전원 코드
    • 보호 캡
    • 청소용 브러시

    추가 액세서리를 찾으십니까? 부품 및 액세서리 보기

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.