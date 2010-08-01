기타 구성품
- 세척액
- 젯 클린+
- 고급 파우치
- 충전대
- 전원 코드
- 보호 캡
- 청소용 브러시
RQ1280/21
최고의 면도감
최첨단 필립스 면도기 센소터치3D(SensoTouch 3D) RQ1280는 최고의 면도감을 선사합니다. 자이로플렉스 3D 시스템이 자연스럽게 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이며 울트라트랙 헤드를 통해 몇 번의 손놀림만으로 모든 수염을 완벽하게 제거할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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자이로플렉스 3D 입체 면도헤드가 끊김 없이 모든 얼굴선에 맞춰 움직임으로써 피부에 압력과 자극을 최소화합니다.
밀착 면도가 가능해 피부 자극을 최소화합니다. 쉐이빙헤드는 세가지 트랙(일반 수염을 위한 홈, 길거나 평평하게 누운 수염을 위한 망, 가장 짧은 수염을 위한 구멍)이 있습니다.
필립스의 수퍼 리프트 앤 컷 시스템은 첫번째 날이 수염을 살짝 들어올린 다음, 두번째 날로 그 수염을 깎아 보다 매끈한 면도가 가능하도록 해줍니다.
아쿠아텍 기능으로 자신이 선호하는 방식으로 면도가 가능합니다. 편안한 건식 면도는 물론 쉐이빙 폼 또는 젤을 사용하여 피부 자극이 거의 없는 상쾌한 습식 면도도 가능합니다.
마찰을 줄여주는 스킨글라이드 기능이 적용된 쉐이빙헤드가 피부를 따라 부드럽게 움직여 보다 쉬운 밀착 면도가 가능합니다.
미끄럼 방지 코팅 및 인체공학적 이지 그립이 적용된 손잡이로 밀착 제어 및 최고의 정밀 면도를 보장합니다.
매일 사용 후 젯클린+ 시스템을 통해 충전과 동시에 면도날을 세척하고 매끄럽게 합니다. 또한 상황에 따라 3가지 세척 설정(일반 사용을 위한 자동 설정, 에너지 사용을 40% 줄이는 친환경 설정과 부품별 청소를 위한 집중 설정)을 제공합니다.
피부에 편안한 특수한 프리시젼 트리머 시스템이 불필요한 피부 자극을 방지해줍니다. 완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 쉽게 사용할 수 있습니다.
물류 제원
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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