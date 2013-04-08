정제된 고음을 전달하는 레이어 모션 컨트롤 드라이버

레이어드 모션 컨트롤(LMC) 드라이버는 멀티레이어 폴리머 다이어프램이 댐핑 젤 레이어를 감싸줍니다. 일반적인 단일 레이어 드라이버는 고음일수록 딱딱하고 제어되지 않은 듯한 부자연스러운 음색을 만들어내지만, LMC 드라이버의 여러 레이어가 딱딱하지 않은 경계를 형성하여 젤 레이어의 형태를 유지해 줍니다. 과장된 음을 흡수하여 조절해주는 젤로 인해 주파수 응답이 부드럽고 잔잔해지며 더욱 자연스럽고 균형 잡힌 맑은 고음을 제공합니다.