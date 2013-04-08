S2WT/00
고음질, 최상의 품질
필립스 Fidelio S2 헤드폰은 균형 잡힌 자연스러운 사운드를 구현하기 위해 정교하게 제작되어 아티스트가 의도한 음향을 하나도 빠짐 없이 표현합니다. 가볍지만 내구성이 뛰어나며 놀라운 음질을 제공하여 이동 중에도 편안함과 즐거움을 느낄 수 있습니다.모든 혜택 보기
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최상의 오디오 성능을 제공하는 고해상도 오디오는 16bit/44.1kHz CD 형식에 비해 본래의 스튜디오 마스터링 녹음에 더욱 충실한 음질을 재현합니다. 고해상도 오디오는 이러한 뛰어난 음질로 음악 애호가들에게 최고의 사운드 동반자가 되어줍니다. Fidelio 헤드폰은 HRA 음질 승인 기준에 요구되는 엄격한 규격을 준수합니다. 고해상도 음원과 기존 일반 음원을 모두 Fidelio 헤드폰의 부드러운 확장 고주파로 더욱 풍부하게 즐길 수 있습니다.
가장 자연스럽고 균형 잡힌 사운드를 제공할 수 있도록 각 스피커 드라이버를 엄선하여 튜닝 및 테스트하였습니다. 13.5mm 드라이버는 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하여 깊은 중저음, 선명한 중간음, 정제된 고음을 전달합니다.
레이어드 모션 컨트롤(LMC) 드라이버는 멀티레이어 폴리머 다이어프램이 댐핑 젤 레이어를 감싸줍니다. 일반적인 단일 레이어 드라이버는 고음일수록 딱딱하고 제어되지 않은 듯한 부자연스러운 음색을 만들어내지만, LMC 드라이버의 여러 레이어가 딱딱하지 않은 경계를 형성하여 젤 레이어의 형태를 유지해 줍니다. 과장된 음을 흡수하여 조절해주는 젤로 인해 주파수 응답이 부드럽고 잔잔해지며 더욱 자연스럽고 균형 잡힌 맑은 고음을 제공합니다.
세심하게 설계된 금속 하우징이 울림과 진동을 감소시키며, 놀라운 음질로 원음 그대로의 정교한 사운드를 전달합니다.
Fidelio S2 이어폰은 귀의 자연스러운 곡선에 맞게 인체공학적으로 설계되어 압력을 분산시켜줍니다. 가벼운 구리 합금과 최상의 소재를 사용하여 오래 착용해도 편안하며, 음악을 최대한으로 즐길 수 있는 환경을 선사합니다.
인체공학적으로 설계된 이어셸은 고광택 피아노 화이트 색상 코팅으로 마감 처리되어 보호 기능이 뛰어납니다. 최고급 디자인뿐 아니라 내구성과 긁힘 방지 기능을 갖추었습니다. 이러한 보호 코팅은 이어폰을 깨끗하게 유지해주며, 어디서나 휴대해도 안심입니다. 한 번만 닦아주면 새 것처럼 사용할 수 있습니다.
Fidelio S2 이어폰형 헤드폰은 내장형 리모컨 및 마이크가 있어 통화와 음악 간 쉽게 전환할 수 있습니다. 음악을 들으면서도 중요한 연락을 놓치는 일이 없습니다.
Fidelio 이어폰형 헤드폰은 언제나 뛰어난 음악 청취 환경을 제공하기 위해 세심하게 설계되었습니다. 혁신적인 듀얼 컬러의 플랫 케이블은 튼튼하면서도 세련된 디자인의 고품질 소재로 제작되었으며, 꼬임 방지 기능을 제공하여 이동 중에 자유롭게 음악을 청취할 수 있습니다. 이제 케이블을 정리하는 데 시간과 노력을 들일 필요 없이 스마트하고 손쉽게 사용하세요.
Fidelio S2 이어폰형 헤드폰은 장시간 사용에도 착용감이 편안한 5쌍의 어쿠스틱 밀폐형 실리콘 팁을 함께 제공합니다.
Fidelio 이어폰형 헤드폰은 세련된 디자인의 휴대용 보호 파우치를 함께 제공합니다. 맞춤형 EVA 소재로 제작되어 항상 안전하면서도 세련되게 Fidelio 헤드폰을 보관할 수 있습니다.
뒷면의 세미 클로즈 구조는 커다란 최상의 드라이버와 결합하여 더욱 확장된 중저음을 제공하며, 자체 디자인을 통해 소리 누출을 최소로 줄일 수 있게 최적화되었습니다. 앞면의 압력 이퀄라이제이션 채널은 더욱 섬세하고 균형 잡힌 사운드를 제공하여 더 자연스러운 청취 환경을 위한 사운드 차단 효과를 줄여 줍니다.
헤드폰에 함께 제공되는 2종류의 Comply® 스펀지 팁으로 향상된 청취 환경을 누려보세요. S-시리즈 팁은 하루 종일 놀라울 정도의 편안한 착용감을 선사하며, 탁월한 소음 차단 기능을 자랑하는 T-시리즈는 주변의 잡음을 없애고 음악에 집중할 수 있게 해줍니다.
사운드
연결
액세서리
디자인
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