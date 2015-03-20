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단종됨

Shaver series 300전기 면도기

S301

1 개 상 수상

자신감을 주는 위생적인 면도

더욱 위생적인 면도가 가능한 고급형 클로즈컷 면도 시스템은 필립스 S300 시리즈 면도기에서만 경험하실 수 있습니다.

모든 혜택 보기
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

세계 1위 전기 면도기 브랜드1

고급형 클로즈컷 쉐이빙헤드 사용

자신감을 주는 위생적인 면도

  • 고급형 쉐이빙 헤드

  • 클로즈컷

  • 방수 제품

고급형 쉐이빙헤드

고급형 쉐이빙헤드

네덜란드에서 제작된 클로즈컷 면도 시스템으로 깨끗한 면도감을 느낄 수 있습니다.

쿠션형 헤드를 사용하여 얼굴의 곡선에 따라 움직임

쿠션형 헤드를 사용하여 얼굴의 곡선에 따라 움직임

쿠션형 헤드로 면도날이 더욱 밀착됩니다.

리플렉스 액션을 사용하여 얼굴의 곡선에 따라 움직임

리플렉스 액션을 사용하여 얼굴의 곡선에 따라 움직임

리플렉스 액션으로 면도날이 더욱 밀착됩니다.

기술 사양

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수상 내용

  • AWARD-961262 이미지

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  1. Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준 