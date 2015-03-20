얼굴 면도기
모든 시리즈
Shaver series 300 전기 면도기
단종됨
S301
1 개 상 수상
자신감을 주는 위생적인 면도
더욱 위생적인 면도가 가능한 고급형 클로즈컷 면도 시스템은 필립스 S300 시리즈 면도기에서만 경험하실 수 있습니다.
세계 1위 전기 면도기 브랜드1
고급형 쉐이빙 헤드
클로즈컷
방수 제품
네덜란드에서 제작된 클로즈컷 면도 시스템으로 깨끗한 면도감을 느낄 수 있습니다.
쿠션형 헤드로 면도날이 더욱 밀착됩니다.
리플렉스 액션으로 면도날이 더욱 밀착됩니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준