고품질 이어폰 사운드

오디오 애호가를 위한 이 이어폰형 헤드폰은 넓고 자연스러운 공간감과 편안하고 꼭 맞는 착용감을 선사합니다. 트위스트 페어 케이블과 내장된 MMCX 커넥터로 고음질 출력 기기에 연결하면 멋진 디테일을 놓치지 않고 감상할 수 있습니다.