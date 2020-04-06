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단종됨

Philips Fidelio마이크 장착 이어폰형 헤드폰

S3/00

고품질 이어폰 사운드

오디오 애호가를 위한 이 이어폰형 헤드폰은 넓고 자연스러운 공간감과 편안하고 꼭 맞는 착용감을 선사합니다. 트위스트 페어 케이블과 내장된 MMCX 커넥터로 고음질 출력 기기에 연결하면 멋진 디테일을 놓치지 않고 감상할 수 있습니다.

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어디에서나

고품질 이어폰 사운드

  • 3방향 하이브리드

  • 어쿠스틱 아키텍처

  • 고해상도 오디오

넓고 자연스러운 공간감

이어폰형 헤드폰으로 몰입감 넘치는 음악 감상을 즐겨보세요. 6mm 다이나믹 드라이버가 밀도 있고 인상적인 저음을 전달합니다. 균형 잡힌 듀얼 전기자가 안정적인 중간 대역과 완벽한 섬세함을 보이는 고주파를 선사합니다.

완벽한 소음 차단, 완벽한 착용감

타원형 튜브와 완벽한 소음 차단을 위한 3가지 크기의 Comply 메모리 폼 이어 팁 커버를 자랑합니다. 시끄러운 환경에서 음악을 감상할 때도 음악의 섬세한 디테일까지 감상할 수 있습니다. 이어후크 디자인으로 헤드폰을 고정합니다.

고해상도 오디오. 하나도 빠짐 없는 섬세한 소리 청취

이 헤드폰은 모든 음을 강렬하게 펼쳐냅니다. 고해상도 소스에 연결하면 녹음 원본을 듣는 것 같은 성능으로 오디오를 빠짐 없이 완벽하게 감상할 수 있습니다.

기술 사양

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