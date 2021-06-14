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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기 면도기

    S5466/17

    간편한 면도, 깔끔하고 편안하게

    필립스 면도기 시리즈 5000으로 매일 쉽고 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트 면도날과 360° 플렉스 헤드가 깔끔한 면도를 제공하며 인체공학적 손잡이로 손쉽게 제어할 수 있습니다. 원터치 개방으로 빠르고 간편하게 세척할 수 있습니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기 면도기

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    간편한 면도, 깔끔하고 편안하게

    • 컴포트 면도날
    • 360° 입체 면도 헤드
    • 고급 디스플레이
    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    피부의 편안함을 염두에 둔 효과적인 면도

    피부의 편안함을 염두에 둔 효과적인 면도

    자가 연마 방식의 컴포트 면도날은 피부의 편안함을 유지하면서 효과적이고 깔끔한 면도를 제공합니다. 곡선형 면도날 캡은 면도날이 피부층 바로 위의 수염을 절삭할 때 피부를 보호하여 매끄럽고 편안한 상태를 연출할 수 있도록 설계되었습니다.

    안면 윤곽을 따라 매끄럽고 편안한 면도

    안면 윤곽을 따라 매끄럽고 편안한 면도

    유연성이 뛰어난 헤드가 안면 윤곽을 따라 360° 회전합니다. 이를 통해 닿기 힘든 부위에도 피부 밀착이 유지되어 완벽하고 편안한 면도가 가능합니다.

    수염 및 구레나룻 스타일링을 위한 클릭온 트리머

    수염 및 구레나룻 스타일링을 위한 클릭온 트리머

    피부에 친화적인 프리시젼 트리머를 부착하면 생김새에 섬세한 마무리를 더해 줍니다. 프리시젼 트리머는 수염과 구레나룻 손질을 제어와 정밀성으로 유지하는 데 이상적입니다.

    인체공학적 미끄럼 방지 손잡이

    인체공학적 미끄럼 방지 손잡이

    편하게 사용할 수 있도록 설계된 인체공학적 핸들로 더욱 안정적이고 자신감 있는 면도를 경험해 보세요. 둥글고 미끄럼 방지 처리된 그립이 적용되어 샤워 중에도 면도기를 안정적으로 잡을 수 있습니다.

    건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중 선택

    건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중 선택

    자신 일상에 맞게 면도하십시오. 샤워 중에도 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 경험해 보십시오.

    간편한 열림으로 빠른 세척 가능

    간편한 열림으로 빠른 세척 가능

    몇 초 만에 면도기를 세척할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 면도기 헤드가 열리므로 물에 쉽게 헹굴 수 있습니다.

    완전 충전 시 최대 50분간 면도 가능

    완전 충전 시 최대 50분간 면도 가능

    완전한 충전으로 최대 50분간 무선 면도를 할 수 있습니다. 따라서 집에서나 여행 중에 믿을 만한 작동 시간으로 일상 생활이 보장됩니다.

    1시간 내에 완전 충전, 5분 내에 고속 충전

    1시간 내에 완전 충전, 5분 내에 고속 충전

    리튬 이온 배터리로 단 1시간이면 완전히 충전됩니다. 바쁠 때는 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원이 공급됩니다.

    유용한 상태 표시기가 있는 직관적 LED 디스플레이

    유용한 상태 표시기가 있는 직관적 LED 디스플레이

    LED 디스플레이는 주요 정보를 한 눈에 보여주므로 매일 면도기를 쉽게 사용할 수 있습니다. 아이콘은 배터리 상태, 세척 알림, 배터리 부족, 헤드 교체 알림 및 여행용 잠금 기능을 나타냅니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      보호캡
      스마트클릭
      프리시젼 트리머
      보호캡

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      작동 시간
      45분/15회 면도
      자동 전압
      100-240V
      배터리 유형
      리튬 이온
      최대 소비 전력
      9  W
      꺼짐 모드(액세서리 없음)
      < 0.1 W

    • 디자인

      색상
      진한 로열 블루
      핸들
      인체공학적 손잡이와 그립감

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5방향 플렉스 헤드
      피부 보호
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      • 스킨 프로텍션 시스템
      면도 시스템
      • MultiPrecision 면도날 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 액션

    • 편리한 사용

      디스플레이
      • 1단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      세척
      세척 가능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      작동
      사용 전 전원 코드 뽑기

    Badge-D2C

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